لا حدود فيها للراحة.. مطارات تتمنى الإقامة بداخلها (صور)

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كثير من المسافرين يطاردهم شبح الملل ويسيطر عليهم عند علمهم بتأخر الطائرة التي تقلهم إلى الوجهة التي يريدونها، لكن في هذه المطارات وتصاميمها الوضع يختلف كثيرا.

ففي هذه المطارات لن يعتريك القلق أو الملل عند تأخر الرحلة بل ربما وددت تأخيرها بنفسك حيث تجد فيها سبل الراحة والتسلية من دور عرض سينمائية رباعية الأبعاد، وساحة للتزلج على الجليد، وملاعب جولف، وحمامات سباحة، وحوض أسماك كبير، كل هذا يثبت أنه لا وجود لأي حدود في سبيل إمتاع المسافرين والعمل على راحتهم.

1- مطار انتشون الدولي في كوريا الجنوبية

هو الأنظف على الإطلاق ويعد صديقا للبيئة فلديهم أفضل وسائل الترفيه من دور عرض وصالات ألعاب ومتاحف ومتنزهات.

مطارات

2 - مطار شانجي الدولي بسنغافورة

توجد به حدائق وشلالات مياه بالإضافة إلى دور العرض السينمائية.

مطارات

3 - مطار هونج كونج الدولي

يضم كل أنواع التسلية من حدائق وسينمات وملاهي للأطفال.

مطارات

4- مطار كولالمبور الدولي

أطلق عليه «مطار الأدغال» لكونه محاطًا بغابات، وبه 86 شجرة بداخله، أيضًا يضم دور عرض سينمائية ومطاعم.

مطارات

5 - مطار ماكاران الدولي في لاس فيجاس

لاس فيجاس هي مدينة الأضواء التي لا تنام ففيها كل أنواع الترفيه.

6- مطار دبي الدولي

تصميمه يغلب عليه الطابع الشرقي وتجد فيه كل وسائل الترفيه من دور عرض وملاهي ومحال تسوق ومطاعم.

مطارات

7- مطار ميونيخ الدولي

تجد في المطار الألماني حمام سباحة ضخم كما يمكنك التزلج على المياه قبل أن تغادر البلد.

مطارات

8- مطار فانكوفر الدولي

يوجد به أكبر حوض للأسماك، وهو مصنف من ضمن أفضل عشرة مطارات على مستوى العالم.

مطارات

9- مطار لندن الدولي

تشعر فيه بمتعة التسوق حيث يوجد فيه أفخم الملابس والهدايا.

مطارات

10- مطار قطر الدولي

به مطاعم ودور عرض سينمائية ومحال للتسوق ويغلب عليه الطابع البدوي والعربي.