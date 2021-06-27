رمضان السيد: نجم بيراميدز يستحق اللعب في الأهلي

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أشاد رمضان السيد، نجم الأهلي الأسبق، بالمستوى الذي يُقدمه إبراهيم عادل، صانع ألعاب الفريق الاول لكرة القدم بنادي بيراميدز مع فريقه هذا الموسم.

وقال رمضان السيد، في تصريحات تليفزيونية، :«إبراهيم عادل، لاعب رائع، وكنت أول من طلبت تواجده في الفريق الأول للمريخ خلال قيادتي للفريق منذ3 مواسمن وذلك بعد المستوى الذي ظهر عليه مع الفريق البورسعيدي في قطاع الناشئين»، مضيفًأ :«توقعت انه سكيون من افضل اللاعبين في مصر».

وأضاف «إبراهيم عادل، يمتلك إمكانيات فنية ومهارية كبيرة تؤهله للعب في أكبر الأندية، فضلاً عن أنه لديه شخصية قوية وثقة كبيرة في نفسه، وحال انتقاله إلى الأهلي، أو الزمالك، سيكون إضافة قوية».

وتابع :«ما يميز إبراهيم عادل، أن مستواه الفني يتطور سريعًا، وهذا ما ظهر جليًا في مباريات بيراميدز الاخيرة».