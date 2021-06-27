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مدرب كايزر تشيفز الممنوع من نزول الملعب ..هزم السرطان وأقصى الفراعنة

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مدرب كايزر تشيفز الممنوع من نزول الملعب ..هزم السرطان وأقصى الفراعنة مدرب كايزر تشيفز الممنوع من نزول الملعب ..هزم السرطان وأقصى الفراعنة

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تمكن فريق كايزرتشيفز الجنوب أفريقي من بلوغ المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعد التغلب على الوداد المغربي ليضرب موعداً مع الأهلي المصري.

ويجلس الإنجليزي ستيوارت باكستر على مقعد المدير الفني منذ نهاية شهر مايو الماضي بعد أن قامت الإدارة بإقالة جافين هانت بعد سلسلة نتائج سلبية في بطولة الدوري جعلت الفريق يُنهي البطولة في المركز الثامن برصيد 36 نقطة.

وتولى باكستر مهمة تدريب كايزر تشيفز في ظروف مماثلة لطريقة تعاقد الأهلي مع بيتسو موسيماني في الموسم الماضي حيث جاء قبل مواجهتي الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي.

وتمكن موسمياني من التفوق على الوداد وقيادة المارد الأحمر للمباراة النهائية أمام منافسه التقليدي ، وكرر باكستر نفس الإنجاز بعدما تفوق على الفريق المغربي في نفس الدور.

وقاد باكستر فريق كايزر تشيفز من المدرجات وهو ما يتوقع استمرار حدوثه في المباراة النهائية بسبب عدم حصولة على رخصة قيادة الفريق.

ويعد ستيورات باكستر من المدربين المعروفين في الكرة الأفريقية بعدما استطاع قيادة منتخب جنوب أفريقيا في بطولة كأس الأمم 2019 وأقصى الفراعنة من دور ال16 لكنه ترك المهمة بسبب المعاناة من مرض السرطان.

وسبق لصاحب ال66 عام قيادة كايزر تشيفز في الفترة من من 2012 وحتى 2015 وحقق العديد من الانجازات يأتي في مقدمتها التتويج ببطولة الدوري الجنوب أفريقي في مناسبتين.

المصرى اليوم

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