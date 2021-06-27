إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكى وتوك توك بسوهاج

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أصيب اليوم 3 أشخاص بإصابات وجروح متفرقة، في حادث تصادم سيارة ملاكى وعربة «توك توك» بدائرة قسم شرطة مدينة طهطا في شمال محافظة سوهاج.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من قسم شرطة طهطا، بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بدائرة القسم، فانتقل إلى مكان البلاغ اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير المباحث الجنائية، وضباط مباحث القسم، وبالفحص تبين أنه اثناء سير سيارة «ملاكي» قيادة محمود. أ. م «57 سنة- سائق» ويقيم بدائرة مركز طما، اختلت عجلة القيادة في يده واصطدم بدراجة نارية «توك توك» قيادة رمضان. م. ع «20 سنة» ويقيم بذات الناحية.

ونتج عن الحادث إصابة كل من: قائد التوك توك بجروح وسحجات بالركبة اليسري، ومنار. ع. ع «21 سنة- ربة منزل» باشتباه كسر بعظام الحوض والعمود الفقري وكدمات متفرقة بالجسم، وأسماء. أ «29 سنة- ربة منزل» باشتباه كسر أسفل العضد الأيمن، ويقيمون بدائرة مركز طهطا من مستقلي التوك توك، وتم نقل الثانية والثالثة إلى مستشفي سوهاج الجامعي، وبسؤال المذكورين قرروا بمضمون ما تقدم، وأتهموا قائد السيارة بالتسبب في الحادث، وتم التحفظ على المركبتين، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.