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قررت محكمة جنح ثان المنصورة في محافظة الدقهلية، اليوم، تأجيل محاكمة لواء شرطة سابق في اتهامه بصفع طفل صغير في إحدى سلاسل السوبر ماركت الشهيرة بالمنصورة، والمعروفة إعلاميا بـ «صفع طفل المول» إلى جلسة 10 يوليو 2021 بعد طلب محامى المتهم الاطلاع على أوراق القضية.

كان اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية بورود بلاغ من والد الطفل يدعى سامح محمد خليل، 8 سنوات ومقيم بدائرة قسم ثانى المنصورة، وأن والده يعمل سائس جراج خاص ببرج مجاور للسوبر ماركت باعتداء أحد الأشخاص على ابنه الصغير بالصفح داخل المول دون سابق معرفة وقدم فيديو مصورا للواقعة بواسطة كاميرات المول وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو اعتداء رجل على طفل لا يتعدى عمره 8 سنوات بإحدى سلاسل السوبر ماركت الشهيرة في مدينة المنصورة.

وظهر بالفيديو «رجل يتفقد المشتريات ويقترب منه طفل صغير يتحدث معه لمدة ثوانٍ قبل أن يقوم الرجل بصفع الطفل بالقلم على وجهه فيسقط على الأرض من شدة الصفعة». وتفاعل خط نجدة الطفل، والمركز القومى للأمومة والطفولة مع الواقعة وقاموا بتقديم بلاغ في النيابة العامة بالواقعة.

بعد تناول الواقعة في تحقيقات النيابة العامة قررت نيابة ثان المنصورة إحالة المتهم للمحاكمة وقررت قيد الواقعة جنحة ووجهت للمتهم تهمة أحدث عمدا إصابة المجنى عليه سامح محمد خليل والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما وعرض حياة الطفل المجنى عليه للخطر بأن قام بالتعدى عليه بالضرب وذلك على النحو المبين في التحقيقات .

أكد شهود عيان بالسوبر ماركت «أن الطفل سامح تقدم بمنتهى الأدب من الرجل مرتكب الواقعة وقال له لو سمحت يا عمو تعالى شيل عربيتك علشان قافلة باب الجراج في ناس عايزة تخرج فقال له «مش هاشيلها وامشى من هنا بدل ما أضربك»، فكرر الولد كلامه قائلا: «مينفعش يا عمو باب الجراج مقفول بالعربية»، فقام الرجل بصفعه بقوة فسقط الطفل وارتطمت رأسه بالأرض».

وأضاف شهود العيان: «حاولنا التدخل وقلنا له حرام عليك ده عيل صغير فوجه لنا السباب جميعا وقال: «أنا لواء شرطة واللى مش عجبه ييجى ياقابلنى بالقسم» .

وتابعوا: بعد فترة قصيرة حضر والد الطفل، وهو معلوم لنا جميعا، وشاهد الكاميرات وانهار من هول الصدمة.

وحكى الطفل سامح محمد خليل لـ«المصري اليوم»، ما حدث قائلا: «إحنا عايشين في حجرة بالجراج، الخاص بالبرج الموجود فيه المول، وبابا راح يكشف على أختى وقاللي خلي بالك من الجراج علشان السكان فخرجت قعدت أمام الجراج وبعدين وصل الرجل ده ومعاه واحد تاني بعربية ووقف أمام باب الجراج فقلت له مش هينفع تقف هنا ده باب للجراج فقال لى خمس دقائق هأجيب حاجة وأخرج على طول، فقلت له ماشى وبعدين لقيته اتأخر نصف ساعة».

وأضاف: «بعد شوية لقيت حد من السكان عايز يدخل الجراج فدخلت السوبر ماركت أقوله ييجى يشيل العربية من أمام باب الجراج علشان الناس عايزة تدخل فرفض وقالى امشى من هنا بدل ما أضربك، فقلت له «حضرتك قلت 5 دقايق وفات نصف ساعة ولو سمحت يا عمو شيلها علشان الناس عايزة تدخل فضربنى على وشي جامد جدا، ووقعت على الأرض ورأسي اتخبطت في الأرض ودوخت وكمان إزازة الزيت وقعت على من على الرف، فخرجت جري أكلم بابا أقوله».

وتابع قائلا: «أنا عايز حقي من اللي ضربني لأنه ضربني علشان أنا صغير لكن لو كنت كبير أو معايا حد كبير مكنش يقدر يضربنى».

وقال محمد خليل، والد الطفل سامح: «أنا كنت عند الدكتور بكشف على بنتى ولقيت اتصال من سامح عن طريق تليفون واحد صاحبي ولقيته بيبكي ويقولي واحد ضربنى يا بابا فقلت لصاحبى يروح يشوف ايه اللى حصل لحد ما ارجع فطلبنى بعدها وقالى انه قابل الرجل ومعاه واحد وقاله محصلش حاجة واللى معاه قاله ده رجل كبير ومش معقول هيضرب طفل صغير».

وأضاف متأثرا: «بعد لما رجعت البيت لقيت ابني سامح نايم وتعبان وشكلهه حزين ومكسور فسألته مالك قالي الراجل ضربني جامد أوي يا بابا ولقيت أصابع الرجل معلمه في وشه فاتجننت من المنظر وروحت السوبر ماركت تانى يوم أشوف الكاميرات ولقيت الكل متأثر من الموقف وأول ما شفت الفيديو انهارت لأن محدش طبيعى يضرب طفل بالقسوة دى فعملت استغاثة ومحضر علشان أعرف مين الشخص ده وآخد حق ابني».

وتابع: «أنا مش عايز غير حق ابني اللي اتهان وانضرب بالشكل ده بدون ذنب وأنا أصريت آخد حقى بالقانون».