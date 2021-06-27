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معهد خادم الحرمين يقدم برنامج السلامة في أعمال الحج والعمرة التدريبي

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شمل 4 دورات بواقع 20 ساعة تدريبية

معهد خادم الحرمين يقدم برنامج السلامة في أعمال الحج والعمرة التدريبي

اختتم معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى، أمس السبت، برنامج السلامة في أعمال الحج والعمرة عبر منصّته التدريبية "وفادة"، بعد تقديم 4 دورات خلال 4 أيام بواقع 5 ساعات يومية بمجموع 20 ساعة تدريبية، تناولت خطط الطوارئ والإخلاء والإنقاذ، وتحليل المخاطر وطرق التحكم بها، وطرق الوقاية والإجراءات الاستباقية لإدارة الأزمات، بالإضافة إلى مناقشة وتحليل المخاطر المتكرّرة في الحج والعمرة.

وأكد عميد معهد خادم الحرمين لأبحاث الحج والعمرة تركي العمرو، أن البرنامج يهدف لرفع مستوى الوعي والجاهزية في مجال السلامة والصحة المهنية، وتكثيف الجوانب المعرفية لمتطلبات السلامة للتعامل مع المخاطر وإدارة الأزمات، مضيفًا أن البرنامج يسعى لتأهيل المتدرّبين في مجالات إعداد خطط الطوارئ والإخلاء لحماية الناس والمنشآت، وتزويدهم بالمعلومات والبيانات لدراسة بيئة الحج والعمرة بهدف تطوير الخدمات في المشاعر المقدسة.

وأضاف تركي العمرو أن المعهد مستمر في تقديم البرامج التدريبية النوعية والدراسات العلمية سعيًا في تطوير بيئة الحج والعمرة وخدماتها، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن ضمن رؤية المملكة 2030، مثمنًا دعم ورعاية رئيس الجامعة معدي بن محمد آل مذهب، لمنصة وفادة التدريبية ودعمه ومخرجات المعهد العلمية.

وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج التدريبي أكثر من 900 متدرب ومتدربة يمثلون 77 جهة مختلفة، كما بلغت مشاهدة الدورات التدريبية على الموقع الإلكتروني أكثر من 10 آلاف مشاهدة.

وقدم البرنامج التدريبي عضو هيئة التدريس بكلية الهندسة والعمارة الإسلامية بجامعة أم القرى، د. طلال مندوره، المدرب الدولي المعتمد من الاوش أكاديمي الأمريكية OSHA، والجمعية الدولية لمحترفي السلامة.

معهد خادم الحرمين يقدم برنامج السلامة في أعمال الحج والعمرة التدريبي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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