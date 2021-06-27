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خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 4468 إصابة جدبدة و82 حالة بفلسطين

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خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 4468 إصابة جدبدة و82 حالة بفلسطين خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 4468 إصابة جدبدة و82 حالة بفلسطين

خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 4468 إصابة جدبدة و82 حالة بفلسطين

سجّل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 4468 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 1325700 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 30 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 17091، فيما سجلت 4266 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 1231225 حالة.

فلسطين

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية حالة وفاة واحدة في قطاع غزة، و82 إصابة جديدة بكورونا، و194 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من كورونا في فلسطين بلغت 98.1% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 7 مرضى في غرف العناية المركزة، بينهم مريض واحد على أجهزة التنفس الصناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 14 مريضاً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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