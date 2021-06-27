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ماشا ميريل : من حق الرجال أن يكونوا ضعاف دون ضغوط

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أقامت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، اليوم، ضمن فعاليات دورتها الخامسة ندوة تكريم النجمة الفرنسية مارشا ميريل، وتولى إدارة الحوار الإعلامية المغربية فاطمة النوالي رئيس مهرجان الدار البيضاء بالمغرب.

وبدأت ماشا ميريل حديثها قائلة: اسمي الحقيقي ماريا ماجدالينا فلاديميروفنا جاجارينا، وولدت في الرباط عام ١٩٤٠، وبدأت العمل في السينما وأنا في عمر السابعة عشر ولا يعمل أحد في الفن من عائلتي غيري.

وأضافت ميريل: سبب تغيير اسمي رفض المنتج الأول الذي عملت معه القبول باسمي الطويل وطالبني بتغيير الاسم، ففكرت في البحث عن اسم فني مثل مارلين مونرو أو شيء يسهل نطقه وحفظه، ولو عادت بي الأيام لتمسكت باسمي الحقيقي، فهناك ممثلين كثر يتمسكون بأسمائهم، وكان علي القيام بذلك وقتها، وأنا الآن عمري 80 عام وشهدت ثورة ٦٨ في فرنسا وأشرف بالمشاركة في مظاهرات الطلاب التي شهدتها فرنسا لأنها كانت السبب الرئيسي في تغيير الكثير من الأمور الخاطئة وحسنت من أوضاع المرأة وتحررها.

وعبرت "ماشا" عن سعادتها بمشاركة عدد كبير من نساء محافظة أسوان في فعاليات المهرجان لأن مشاركة النساء في كل أمور الحياة دليل علي تقدم الشعوب والبحث عن التغيير للأفضل، وحاليا باتت النساء تعمل في مجالات عديدة وتثبت قوتها وأنها أفضل من الرجال في بعض الحالات، وأشارت إلى أن تولي المرأة أمورها يسهل على الرجل حياته أيضا فمن حقهم أن يكونوا ضعاف أيضا دون ضغوط عليهم.

حوار مع الفنانة الفرنسية ماشا ميريل بمهرجان أسوان لسينما المرأة
حوار مع الفنانة الفرنسية ماشا ميريل بمهرجان أسوان لسينما المرأة
حوار مع الفنانة الفرنسية ماشا ميريل بمهرجان أسوان لسينما المرأة
حوار مع الفنانة الفرنسية ماشا ميريل بمهرجان أسوان لسينما المرأة
حوار مع الفنانة الفرنسية ماشا ميريل بمهرجان أسوان لسينما المرأة

المصرى اليوم

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