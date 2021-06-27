تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
لاعب برشلونة السابق وروما الحالي يقترب من الانتقال للدوري السعودي
-
الأحد 11 يوليو 2021 09:53 مساءً
متحدث "الصحة": إيقاف المؤتمر الصحفي اليومي والعودة بعد عيد الأضحى
-
الأحد 11 يوليو 2021 09:53 مساءً
محافظ السويس يطالب بسرعة انتهاء أعمال الشاطئ الجديد تمهيدا لافتتاحه
-
الأحد 11 يوليو 2021 09:47 مساءً
محمود أبوالدهب: «مفيش منافسة في الدوري»
-
الأحد 11 يوليو 2021 09:47 مساءً
رئيس «مرسى مطروح» يقود حملة إشغالات على كورنيش المدينة
-
الأحد 11 يوليو 2021 09:47 مساءً
شاهد من مكة.. افتتاح مركز لقاحات كورونا بـ"العكيشية" بسعة 15 ألف مستفيد يومياً
-
الأحد 11 يوليو 2021 09:39 مساءً
محافظ بورسعيد: الأسواق تشهد وفرة في السلع قبل عيد الأضحى
-
الأحد 11 يوليو 2021 09:33 مساءً
تأجيل جلسات إعادة محاكمة 18 متهما في «شغب شرطة مطاي» لدور سبتمبر المقبل
-
الأحد 11 يوليو 2021 09:33 مساءً
مشروع تخرج يعيد تقديم فن العرائس كوسيلة تعليمية للأطفال
-
الأحد 11 يوليو 2021 09:33 مساءً
محمود أبو الدهب: محمد عبد الجليل تأثر بتصريحاته قبل مباراة الأهلي
-
الأحد 11 يوليو 2021 09:33 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
الارشيف
فيديو
cnn arabic
لماذا يعتبر خبراء الصحة "متغير دلتا" أكبر تهديد يواجهنا للقضاء على فيروس كورونا؟
فيديو
cnn arabic
الأحد 27 يونيو 2021 04:13 مساءً
102
Facebook
Twitter
Print
الكلمات الدلائليه
فيديو ، عيون ، أخر الأخبار
مصراوي
روسيا اليوم
النهار
dmc
mbc
rt arabic
cnn
cnn arabic
bbc arabic
مواضيع متعلقة
هل يمكن أن يقلل تناول الأسبرين كل يوم من خطر الإصابة بأمراض القلب؟
cnn arabic
الأحد 11 يوليو 2021 02:46 مساءً
رجل من فلوريدا يتفاجأ بتلقيه نسختي يد متماثلتين عبر خدمة البريد "FedEx"
cnn arabic
الأحد 11 يوليو 2021 10:32 صباحاً
جولة سباحة في "ديب دايف دبي" أعمق حوض غطس في العالم
cnn arabic
السبت 10 يوليو 2021 11:06 مساءً
المشروبات وموقف قطر من المثليين.. ناصر الخاطر يتحدث عن تنظيم بلاده لكأس العالم
cnn arabic
السبت 10 يوليو 2021 11:06 مساءً
التالى
من تعرضها للحرق وهي طفلة إلى تصميم أزياء السجاد الأحمر
Tweets by @3yonNews