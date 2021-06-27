أخبار عاجلة

لاعب برشلونة السابق وروما الحالي يقترب من الانتقال للدوري السعودي -
متحدث "الصحة": إيقاف المؤتمر الصحفي اليومي والعودة بعد عيد الأضحى -
محافظ السويس يطالب بسرعة انتهاء أعمال الشاطئ الجديد تمهيدا لافتتاحه -
محمود أبوالدهب: «مفيش منافسة في الدوري» -
رئيس «مرسى مطروح» يقود حملة إشغالات على كورنيش المدينة -
شاهد من مكة.. افتتاح مركز لقاحات كورونا بـ"العكيشية" بسعة 15 ألف مستفيد يومياً -
محافظ بورسعيد: الأسواق تشهد وفرة في السلع قبل عيد الأضحى -
تأجيل جلسات إعادة محاكمة 18 متهما في «شغب شرطة مطاي» لدور سبتمبر المقبل -
مشروع تخرج يعيد تقديم فن العرائس كوسيلة تعليمية للأطفال -
محمود أبو الدهب: محمد عبد الجليل تأثر بتصريحاته قبل مباراة الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

.. "المساحة الجيولوجية": اكتشاف بقايا "حوت" منقرض قبل ٣٧ مليون سنة بالقريات

Print
بعد القيام بأعمال بحث ومسح لأجزاء من الصخور الجيرية

فيديو..

اكتشف فريق من الباحثين والمتخصصين في قسم الأحافير بهيئة المساحة الجيولوجية بقايا لحوت فريد وبدائي منقرض قبل نحو (37) مليون سنة، وذلك في محافظة القريات.

جاء ذلك بعد قيام الفريق بأعمال بحث ومسح شمل أجزاءً من الصخور الجيرية بمنطقة "الرشرشية" البريّة -غرب القريات-، والواقعة بالقرب من قرية "الحديثة".

وأعلن المهندس عبدالله الشمراني، الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية عن اكتشاف تاريخي وفريد عن أجزاء من بقايا حوت منقرض منذ (37) مليون سنة في شمال السعودية.

فيديو..

فيديو..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
اجتماع أمني في ويمبلي لتحديد مصير نهائي يورو 2020.. فيديو

اجتماع أمني في ويمبلي لتحديد مصير نهائي يورو 2020.. فيديو

شغب بين جماهير إنجلترا وإيطاليا قبل نهائي يورو 2020.. فيديو

شغب بين جماهير إنجلترا وإيطاليا قبل نهائي يورو 2020.. فيديو

بعد نجاحه في «لعبة نيوتن».. أسامة الهادي يعود بـ«لسه فيّا حيل» (فيديو)

بعد نجاحه في «لعبة نيوتن».. أسامة الهادي يعود بـ«لسه فيّا حيل» (فيديو)

اقتصاديون: المنتجات السعودية تكسب أسواقًا جديدة واعدة في عمان وتعزز التعاون الاقتصادي

اقتصاديون: المنتجات السعودية تكسب أسواقًا جديدة واعدة في عمان وتعزز التعاون الاقتصادي