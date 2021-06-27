علا غانم عن الرجال والارتباط: «محبتش حد.. وجوازاتي التلاتة كانوا اشتياق»

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قالت الفنانة علا غانم إنها لم ترتبط عن حب وأن علاقاتها بأزواجها السابقين غلب عليها الشغف في البدايات وتزوجتهم بعقلها وليس لعلاقة رومانسية.

وتابعت خلال استضافتها في برنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي: «ممكن يكون ارتباطي بيهم كان احتياج أو اشتياق لأني أكون مرتبطة.. بس مكانشي حب وعواطف لإني طول الوقت كنت بفكر بعقلي وبتصرف بيه». وأوضحت أن زيجتها الأولى كانت تقليدية وكان ترشيح عائلتها وكانت مقتنعة برؤيتهم.

وأكدت علا رفضها لأن تكون زوجة ثانية لرجل متزوج. وأوضحت: «بشوف الست اللي بتقبل إنها تكون زوجة تانية يا إما مش قادرة إنها تصرف على روحها.. ماعندهاش فلوس فبتقبل بده لأنها هتروح فين في الشارع! أو مش بتحبه بقى وبرضو بيصرف».

وتابعت: «مش هسمح لنفسي أعجب بواحد متجوز أصلاً». وعن الرجال قالت: «النص الآخر فقط هو نص الدنيا لكن أنا مبحتاجش لحد.. أنا مفيش حاجة مهمة في حياتي وأساسية غير أن أكون واقفة على رجلي وحواليا بناتي».