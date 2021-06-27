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بنك التنمية الاجتماعية يعدل نصيب الفرد ضمن شروط التمويل ليصبح 3 آلاف ريال

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لتمكين الأسر من الاستفادة من الشروط التمويلية

بنك التنمية الاجتماعية يعدل نصيب الفرد ضمن شروط التمويل ليصبح 3 آلاف ريال

أعلن بنك التنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، عن تعديل نصيب الفرد ضمن شروط تمويل الأسرة ليصبح 3000 ريال بدلاً من 2000 ريال؛ وذلك تمكيناً للأسر من الاستفادة من البرامج التمويلية.

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية أن شرط "نصيب الفرد" هو ما يتم احتسابه بتقسيم الدخل الشهري لرب الأسرة على عدد أفراد أسرته.

وضرب "البنك" مثالاً على ذلك، في حال كان دخل الأسرة الشهري 12 ريالاً وعدد أفراد الأسرة 4 أشخاص، فإن نصيب كل واحد منهم 3000 ريال، وبذلك تكون الأسرة مؤهلة للحصول على تمويل الأسرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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