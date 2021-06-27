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طالبت النائب اميرة أبوشقة عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بحذف المادتين الأولى والثانية من مشروع قانون تعديل المحكمة الدستورية العليا، وقالت خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاحد، أطالب بحذف المادة الثانية الخصة بحق رئيس الوزراء في ان يطلب من المحكمة الدستورية النظر في دستورية أي قرار أو حكم دولى ضد مصر .

و علق المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب مازحا وقائلا :«الوفد» واخد خط الحذف على طول .

و علقت «أبوشقة» قائلة :«السؤال الذي لم يجب عليه احد كيف سننفذ هذا القانون في الخارج في الوقت الذي تواجه فيه مصر حروبا، ونأتى نحن لنعطى المتربصين سكين ليطعنونا به» واضافت: «احنا بقالنا سنين بنجيب في قروض ان الأوان ان نجيب استثمارات»

و رد «جبالى» قائلا: «احصائيات المحكمة الجدستورية العليا تؤكد ان اغلب الاحكام التي أصدرتها المحكمة كانت ضد الحكومة، وكم الاحكام الصادرة بعم دستورية قرارات ولوائح أصدرتها الحكومة كبير جدا .