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«داوود» يرفض تعديلات «الدستورية العليا»: سىء السمعة وعديم الفائدة

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«داوود» يرفض تعديلات «الدستورية العليا»: سىء السمعة وعديم الفائدة «داوود» يرفض تعديلات «الدستورية العليا»: سىء السمعة وعديم الفائدة

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اعلن النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب، رفضه مشروع قانون لتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، وطالب خلال الجلسة العامة اليوم الاحد والنواب بسحبه من جدول أعمال الجلسة. وقال«: الموضوع لا سياسة ولا أغلبية ولا أقلية، ولكن مصلحة عليا للدولة المصرية وكلام فني للغاية».

وأضاف :«هناك عدد من أساتذة القانون الدولي الخاص اطلقوا عدة اوصاف على مشروع القانون عقب النشر عنه في الصحف، واعتبروه سئ السمعة وعديم الفائدة، مشيرا إلى الأثر السلبي للقانون على الاقتصاد المصري.

و تابع أن التعديل خارج اختصاص المحكمة المنوط بها مراقبة دستورية الأحكام والقوانين وإلزام الحكومة ومؤسسات الدولة لتكون الحكومة وأجهزتها تحت مظلة الدستور والقانون، لافتا إلى ان التعديل تضمن مخالفة لنص المادة 94 من الدستور .

و وقال «داوود»: «وقعنا كدولة خلال ستين سنة وسبعين سنة اتفقايات دولية نحن ملتزمون بموجب القانون الدولي بما وقعنا عليه وأقره البرلمان، اتفاقية صدرت وُقعت من الحكومة وأقرها البرلمان فأصبحت ملزمة».

و أضاف: «من حسن الطالع يكون على رأس البرلمان قامة دستورية رصينة». وتابع: « ليدها طائرات تهبط في جميع مطارات العالم ولنا سابقة في الحجز على طائرة مصرية في مطار باريس من قبل لتنفيذ حكم دولى، وأتمنى ان احضر إلغاء هذا القانون كما حضرت الموافقة عليه

المصرى اليوم

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