«نتائج كارثية ونزيف تحت الجلد».. فتاة بريطانية تكشف ما حدث عقب حصولها على لقاح كورونا

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كشفت الفتاة كورتيني كيتنج، التي تعيش في لندن عن آثار مخيفة حدثت لها عقب حصولها على لقاح كورونا. وعبر حسابها الخاص على فيس بوك، قالت إنها تعرضت لنزيف تحت الجلد عقب الحصول على اللقاح، وإنها أصبحت في الوقت الحالي غير قادرة على السير.

وفي رسالتها قالت إنها ترغب في نشر الوعي وإنها واجهت آلام شديدة في مفاصل الأرجل، وظهرها بعد التطعيم، وبدأت الاعتماد على كرسي متحرك لمدة تزيد عن شهر، لافته إلى أنها مكثت في المستشفى لمدة شهر، مشيرة إلى أن اللقاح تسبب في حدوث نزيف تحت الجلد ناتج عن انفجار في الشعيرات الدموية.