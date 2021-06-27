بعد سماع أقوال الطالبات.. تجديد حبس مدرس بنها المتهم بالتحرش 15 يومًا

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قرر قاضي المعارضات بمحكمة بنها الجزئية تجديد حبس المدرس المتهم بالتحرش بطالبات إحدى المدارس التجريبية ببنها 15 يومًا على ذمة التحقيقات في البلاغات المقدمة ضده من بعض أولياء الأمور والطالبات اللاتى أكدن تحرشه بهن على فترات متباعدة، فيما أنكر المتهم كل الإتهامات مؤكدًا أن سبب البلاغات ضده خلافات شخصية

شهدت المحكمة إجراءات أمنية مشددة خلال نظر أمر التجديد حيث استمع قاضي المعارضات لأقوال شاكيتين من المتقدمات ببلاغ ضد المدرس والذي أكدن أنه تحرش بهما وبطالبات أخريات فيما انكر المتهم كل الإتهامات

فيما تقدم فريق الدفاع عن المتهم بـ150 إفادة موثقة بالشهر العقاري من أولياء أمور بالمدرسة وعددًا آخر من الإفادات من مدرسين وزملاء للمتهم أكدوا جميعًا فيها حسن أخلاقه وسيره وسلوكه، وأنه دائم على تشجيع الطلاب والطالبات خلال عمله بالمدرسة والدروس الخارجية، وأنه لم تصدر منه أي أفعال غير أخلاقية طوال تعامل الأشخاص سواء أولياء الأمور أو المدرسين والزملاء أصحاب الإفادات الموثقة.

كانت نيابة قسم بنها برئاسة المستشار خالد الديب رئيس النيابة بإشراف المستشار عماد مهنا رئيس النيابة الكلية بشمال بنها أمرت في وقت سابق بحبس المدرس المتهم بالتحرش بطالبات مدرسة تجريبية ببنها 4 أيام على ذمة التحقيقات لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة حيث لاتزال النيابة تستكمل التحقيقات.

كانت أجهزة الأمن بالقليوبية أعلنت ضبط مدرس إتهمته إحدي السيدات بالتحرش بطالبات في إحدى مدارس مدينة بنها التجريبية مدعية أن المدرس اعتاد التحرش بالفتيات منذ فترة.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية إخطارًا من العميد حازم عفت مأمور قسم ثان بنها بورود بلاغ من 3 فتيات طالبات بمدرسة تجريبية ببنها بقيام مدرس اللغة الإنجليزية بالتحرش بهن وتم تحرير محضر وجرى ضبط المدرس.