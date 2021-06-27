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النيابة تباشر التحقيقات في مقتل ربة منزل بالشرقية

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النيابة تباشر التحقيقات في مقتل ربة منزل بالشرقية النيابة تباشر التحقيقات في مقتل ربة منزل بالشرقية

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تباشر النيابة العامة بمركز أولاد صقر،بمعرفة محمد وهدان، وكيل النائب العام، وبرئاسة المستشار محمد عوض، مدير النيابة، وبإشراف المستشار حلمى عطا الله، المحامى العام الأول لنيابات شمال الشرقية، التحقيقات في واقعة العثور على جثة ربة منزل متأثرة بإصابتها بطعنات متفرقة داخل منزلها بإحدى قرى المركز، وقررت النيابة العامة تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها


كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بشأن ما ورد من بلاغا لمركز شرطة أولاد صقر، بالعثور على جثة سيدة متأثرة بإصابتها بعدة طعنات داخل منزلها بإحدى قري المركز.


وبالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية العثور على جثة «ه. م» 28 عاما ربة منزل جثة هامدة داخل منزلها، متأثرة بإصابتها بطعنات متفرقة بالجسد، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها .

المصرى اليوم

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