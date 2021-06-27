قبل تقديمها للزبائن.. ضبط 4 أطنان جمبرى وسبيط فاسدة بمطعم مأكولات بالإسكندرية

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قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 4،17 طن «أسماك وجمبرى وسبيط» داخل مطعم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة، قبل طهيها وتقديمها للزبائن.

تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن مطعم لتقديم الوجبات الجاهزة، بحيازته كمية من الأسماك غير صالحة للاستهلاك قبل بيعها، وتم مداهمة المطعم والقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيسه عثر على 4،17 طن «أسماك وجمبرى وسبيط» معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة وبإحالته للنيابة العامة قررت التحفظ على المضبوطات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.