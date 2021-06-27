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فاطمة بنت مبارك: مستمرون في دعم المرأة لتكون على قدر المأمول لها من التميز

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فاطمة بنت مبارك: مستمرون في دعم المرأة لتكون على قدر المأمول لها من التميز فاطمة بنت مبارك: مستمرون في دعم المرأة لتكون على قدر المأمول لها من التميز
أبو ظبي - " وكالة أخبار المرأة "

أعربت رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات" الشيخة فاطمة بنت مبارك، عن جزيل الشكر والتقدير للمجلس الوزاري للتنمية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وجميع أعضائه الكرام لجهودهم الوطنية التي مثلت مصدراً للإلهام والنجاح والارتقاء فكانوا خير معين في مسيرة الانجازات والمكاسب لابنة الإمارات.
وقالت الشيخة فاطمة بنت مبارك بمناسبة استحداث الاتحاد النسائي العام نظام رصد التقدم المحرز للمرأة بقرار من المجلس الوزاري للتنمية، " ها نحن نطوي معاً 50 عاماً من الانجاز وعلى مدار خمسة عقود مليئة بالإنجازات التي نعتزّ ونفتخر بها فهي الأعوام التي كوّنت ماضينا الذي رسمناه معاً والآن نعلن عن استحداث نظام رصد التقدم المحرز للمرأة الإماراتية والذي جاء امتدادا لهذه المسيرة الاستشرافية لتأصيل مكانة المرأة الإماراتية كشريكة فاعلة في البناء والازدهار بما يحافظ على استدامة الإنجازات المتحققة ويعزز من مكانة الدولة بالعديد من مؤشرات التنافسية العالمية بملف دعم وتمكين المرأة".
وأضافت أم الإمارات: "رؤية القيادة الحكيمة المستنيرة برئاسة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وأخيه نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،  وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإخوانهم أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات في بناء المواطن دون تمييز بين الرجل والمرأة مثل الحاضنة الأساسية في توفير البيئة التشريعية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الداعمة للطاقات الخلاقة والمبدعة للمرأة الإماراتية".
وقالت الشيخ فاطمة بنت مبارك: "تنعم المرأة الإماراتية بنهضة وتطور ملموس في كافة المجالات المهنية في ظل اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة ونفخر بإنجازات الدولة وخاصة فيما يتعلق بالمرأة الإماراتية التي أضحت تشارك الرجل في صنع القرار السياسي فالمرأة اليوم تعيش عصرها الذهبي في كل ميادين التمكين وعلى جميع الأصعدة ونحن مستمرون في دعمها وإمدادها بكل ما تحتاج لتكون دائما على قدر المأمول لها من مستويات التميز لتظل ابنة الإمارات مشعل إنجاز وسارية علم وأخلاق في رفد مسيرة الوطن بكل ما من شأنه أن يرفع اسم الدولة عالياً ويعزز مكانتها بين الأمم والشعوب".
وأكدت الشيخة فاطمة بنت مبارك أن "مخرجات هذا المشروع ستعود بالفائدة على المجتمع الإماراتي وكافة المدخلات سيكون لها الأثر الإيجابي لما تعتمد عليه من منهجية وآلية واضحة لاستشراف مستقبل المرأة الإماراتية وصياغة مسيرتها في كافة المجالات والقطاعات بوطننا الغالي لتتمكن من استكمال دورها التاريخي في معادلة التنمية والتطوير التي تعمل الدولة على ترسيخها على مدار 50 عاماً من عمرها برؤية طموحة تعانق استدامة الريادة والتميز والتنمية في الإمارات".

وكالة أخبار المرأة

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