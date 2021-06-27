تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
لاعب برشلونة السابق وروما الحالي يقترب من الانتقال للدوري السعودي
-
الأحد 11 يوليو 2021 09:53 مساءً
متحدث "الصحة": إيقاف المؤتمر الصحفي اليومي والعودة بعد عيد الأضحى
-
الأحد 11 يوليو 2021 09:53 مساءً
محافظ السويس يطالب بسرعة انتهاء أعمال الشاطئ الجديد تمهيدا لافتتاحه
-
الأحد 11 يوليو 2021 09:47 مساءً
محمود أبوالدهب: «مفيش منافسة في الدوري»
-
الأحد 11 يوليو 2021 09:47 مساءً
رئيس «مرسى مطروح» يقود حملة إشغالات على كورنيش المدينة
-
الأحد 11 يوليو 2021 09:47 مساءً
شاهد من مكة.. افتتاح مركز لقاحات كورونا بـ"العكيشية" بسعة 15 ألف مستفيد يومياً
-
الأحد 11 يوليو 2021 09:39 مساءً
محافظ بورسعيد: الأسواق تشهد وفرة في السلع قبل عيد الأضحى
-
الأحد 11 يوليو 2021 09:33 مساءً
تأجيل جلسات إعادة محاكمة 18 متهما في «شغب شرطة مطاي» لدور سبتمبر المقبل
-
الأحد 11 يوليو 2021 09:33 مساءً
مشروع تخرج يعيد تقديم فن العرائس كوسيلة تعليمية للأطفال
-
الأحد 11 يوليو 2021 09:33 مساءً
محمود أبو الدهب: محمد عبد الجليل تأثر بتصريحاته قبل مباراة الأهلي
-
الأحد 11 يوليو 2021 09:33 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
الارشيف
فيديو
فيديو اليوم السابع
أقوى المراجعات النهائية للثانوية العامة في مادة الأحياء
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأحد 27 يونيو 2021 03:40 مساءً
103
Facebook
Twitter
Print
الكلمات الدلائليه
فيديو ، عيون ، أخر الأخبار
مصراوي
روسيا اليوم
النهار
dmc
mbc
rt arabic
cnn
cnn arabic
bbc arabic
مواضيع متعلقة
الإجابات النموذجية لامتحان اللغة العربية..لو عايز تتأكد من إجابتك ابعتلنا وهنجاوبك لايف
فيديو اليوم السابع
الأحد 11 يوليو 2021 04:56 مساءً
أقوى مراجعات ليلة الامتحان للثانوية العامة في الألماني الجزء الأول
فيديو اليوم السابع
الأحد 11 يوليو 2021 04:40 مساءً
طلاب الثانوية العامة ببنى سويف امتحان اللغة العربية متوسط والوقت مناسب
فيديو اليوم السابع
الأحد 11 يوليو 2021 04:10 مساءً
طلاب أسيوط يشتكون من صعوبة مادة اللغة العربية
فيديو اليوم السابع
الأحد 11 يوليو 2021 03:55 مساءً
السابق
الرئيس السيسى يوجه رسائل احترام وتقدير للمرأة والخارجية تحث مجلس الأمن بإتفاق ملزم حول سد النهضة
التالى
من تعرضها للحرق وهي طفلة إلى تصميم أزياء السجاد الأحمر
Tweets by @3yonNews