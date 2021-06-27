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انتظام سير أعمال امتحانات الشهادة الثانوية بمنطقة المنوفية الأزهرية

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انتظام سير أعمال امتحانات الشهادة الثانوية بمنطقة المنوفية الأزهرية انتظام سير أعمال امتحانات الشهادة الثانوية بمنطقة المنوفية الأزهرية

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تفقد فضيلة الشيخ عبدالعزيز النجار، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية، الأحد، انتظام سير أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لجنة معاهد الشهداء الأزهرية فتيات، وذلك للاطمئنان على تهيئة المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات داخل وخارج اللجنة، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والتطهير لجميع اللجان، للوقاية من المستجد «كوفيد -19» حماية للجميع.

وشدد رئيس الإدارة المركزية، على الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين، وضرورة تنفيذ توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالتعامل مع الطلاب والطالبات كأبنائنا وبث الطمأنينة في نفوسهم وحثهم على المذاكرة والاجتهاد والبعد عن الأمور التي تصرف الانتباه وخصوصًا في فترة الامتحانات، والتعامل بجدية مع الشهادة الثانوية حتى يصل كل طالب إلى مبتغاه ودخول الكلية التي يتمناها.

وشدد أيضًا إلى تحقيق التباعد بين الطالبات بجانب وجود حجرة عزل خاصة موجودة في طابق منفصل وبعيدة عن اللجان، ووجود الإشراف الطبي، إضافة إلى القيام باستمرار عمليات الرش والتطهير والتعقيم لجميع اللجان قبل وبعد الامتحان وجاهزية التعامل مع أية شكوى من الطلاب وتوفير الأدوية اللازمة للتعامل مع أية حالات، موضحًا أنه لا توجد أية شكوى من صعوبة الأسئلة وأنها في مستوى الجميع.

المصرى اليوم

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