مرتبات تصل لـ 6000 جنيه وحوافز .. وظائف خالية لجميع المؤهلات بالقاهرة والمحافظات

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تواصل المصري اليوم تقديم خدمة نشر العديد من الوظائف الخالية لجميع المؤهلات للعديد من التخصصات التي نشرت ضمن مبادرة «طوّر وغيّر» وتوظيف مصر التابعتين لوزارة الشباب والرياضة، في القطاعين العام والخاص.

وفيما يلي جميع الوظائف المطلوبة وفقا لكل وظيفة في الشروط والتفاصيل أدناه:

1- شركة اكسيد كول سنتر تطلب للتعيين:

1- خدمة عملاء كول سنتر

2- دعم فني

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- خبرة أو معرفة فقط بال CCNA أو ال +N بالنسبة للمتقدمين لوظيفة الدعم الفني

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مكان العمل: المعادي – مدينة نصر – المهندسين – الدقي (القاهرة)

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شروط المشتركة:

- متخرجين مؤهل عالي فقط.

- السن ٣٢ حد اقصي.

- مستوى اللغه يبدأ من جيد

- ذكور وناث

- خبرة أو معرفة فقط بال CCNA أو ال +N بالنسبة للمتقدمين لوظيفة الدعم الفني

- موقف الذكور من التجنيد واضح (تمت-تأجيل-اعفاء)

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الحقوق والمميزات:

- المرتب لخدمة العملاء: من 2400 إلى 4500 حسب اللغة

الدعم الفني: 4500 إلى 6000 حسب الخبرة واللغة

- يومين اجازة اسبوعيا متغيرين

- 8 ساعات عمل

- تأمين طبي واجتماعي

- ارباح سنوية وفرص للترقي

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للتقدم لأي وظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا وسوف يتم الاتصال بك:

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2- شركة بيوجروب لأدوية التجميل العلاجية تطلب للتعيين:

- مبيعات بفروع الصيدليات

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مكان العمل: اقرب فرع بالقاهرة والجيزة

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الشروط:

- خريجين مؤهل عالي

- ذكور واناث

- حد اقصى للسن 28 سنة

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الحقوق:

- مرتبات مجزية

- 9 ساعات عمل

- حوافز وعمولات تأمين صحى وإجتماعى.

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يرجى ملأ الاستمارة التالية للتقديم: اضغط هنا

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3- فرصة للشباب بالمحافظات المختلفة شركة دومتى بالقطاع التصنيع الغذائى FMCG

تطلب للتعين فورا ( خبرة وبدون خبرة ):

- اخصائي مبيعات (بجميع المحافظات)

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مميزات وحقوق العمل بالشركة والشروط: -

1. تامين اجتماعى- تامين صحى

2. مرتب جيد + ارباح سنوية + ترقيات + زياده سنوية

3. توفير تدريب على مهارات الانتاج والعمل والتنمية البشرية

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) -الموهل بداية من يقراء ويكتب حتي عالي للمبيعات- موقف للتجنيد للذكور )

8 ساعات عمل فقط- ثلاث ورديات

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للتقدم للوظائف يرجى ملء الرابط التالى: اضغط هنا وهيتم التواصل معاك

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4- شركة لؤطة للاستوكات والملابس الأوروبية تطلب للتعيين:

1- مديري فروع

2- بائعين داخل الفرع

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مكان العمل:

شبرا مصر- المقطم- حلوان اكتوبر- حدائق القبه- حدائق المعادي- حلوان- السيده زينب- عين شمس

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الشروط:

- مؤهل عالي- فوق متوسط- متوسط- دبلوم

- ذكور واناث

- خبرة نفس المجال

- حد اقصى للسن 35 سنة

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الحقوق والمميزات المشتركة:

- المرتب 3500 لمدير الفرع + عمولة كبيرة

- المرتب 1800 لوظيفة المبيعات + عمولة كبيرة

- أرباح عمولة شهرية وموسمية وعدد ساعات إضافي

- 8 ساعات عمل

- تأمينات

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للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

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5- مجموعه البرديسي لمنتجات التجميل تطلب للتعيين:

بائعين داخل الفرع

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مكان العمل:

حدائق المعادي

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الشروط:

- مؤهل عالي

- ذكور واناث

- خبرة نفس المجال

- حد اقصى للسن 30 سنة

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الحقوق والمميزات المشتركة:

- المرتب من 2500 إلى 3000 + عموله مرتفعه

- أرباح عمولة شهرية وموسمية وعدد ساعات إضافي

- 8 ساعات عمل

- تأمينات

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للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

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6- تو اس لتصنيع وبيع الملابس الجاهزة (الملابس المنزلية) تطلب للتعيين

1- مبيعات بالفرع

فروع الشركة (مدينة نصر ومصر الجديدة والعبور والرحاب ومدينتي)

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2- محضر طلبات (استلام وتنسيق المنتجات وتحضير الاوردرات)

مقر الشركة الرئيسي بالتجمع الخامس

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3- مسؤول مشتريات وانتاج (خبرة في تصنيع الملابس الجاهزة)

القيام بعمليات الشراء

البحث عن واختيار افضل الموردين والمتابعة معهم

البحث عن افضل الاسعار وافضل جودة، وزيادة عدد الموردين

العمل بمقر الشركة الرئيسي بالتجمع الخامس، والتنقلات للموردين (مثل مناطق الازهر ووسط البلد وجسر السويس) بالإضافة إلى

مصانع الملابس

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الشروط المشتركة:

- مؤهلات متوسط أو عالي خريجين

- خبرة من سنة إلى 3 سنوات بالنسبة لوظيفة المبعات والمشتريات في مجال الملابس

- حد اقصى للسن 35 سنة

- ذكور واناث لوظيفة المبيعات

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الحقوق المشتركة:

- المرتب: مبعات من 2300 ويزيد حسب الخبرة + العمولة

محضر طلبات 2800 + 300 بدل مواصلات

المشتريات من 4000 إلى 5000

- تامينات

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للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

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7- شركة كرتونة لتوصيل المواد الغذائية تطلب للتعيين:

- مندوب تسويق خارجي

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مكان العمل: القاهرة – الإسكندرية – المنصورة

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الشروط:

- مؤهلات عليا أو فوق متوسطة

-- خبرة سنة على الأقل في مجال التسويق والمبيعات

- حد اقصى للسن 35 سنة

-- يفضل من لدية دراجة نارية

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الحقوق:

- مرتبات مجزية

-- عمولة مجزية بدون حد اقصي

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للتقدم يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا أو من هنا

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8- شركة راية كول سنتر تطلب للتعين:

1- خدمة عملاء (كول سنتر)

2- تلي سيلز

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مكان العمل: المعادي

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الشروط:

- مؤهلات عليا خريجين

- ذكور واناث

- حد اقصى للسن 34 سنة

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الحقوق والمميزات:

- مرتب يبدأ من 2500 إلى 4000 حسب اللغة الانجليزية

- يومين اجازة ثابتين

- شيفتات ثابتة لوظيفة التلي سيلز

- 8 ساعات عمل

- مواصلات من والي الشركة

- فرص للترقي بعد 9 شهور

- خصومات من محلات راية شوب

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للأنضمام للوظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا وسنقوم بالاتصال بك:

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9- شركة جروب سب ( تيفال زهران ) شركة فرنسية عالمية للاجهزة المنزلية تطلب للتعيين:

- بروموتر (مبيعات داخل الفرع)

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مكان العمل: فرع الرحاب- فرع دمنهور- كفر الشيخ- دمياط

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الشروط:

- مؤهلات عليا وفوق متوسط

- ذكور واناث

- حد اقصى للسن 35 سنة

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الحقوق والمميزات:

- المرتب 2000 + عمولة كبيرة

- 8 ساعات عمل

- تأمينات

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للتقدم للوظيفة يرجى ملأ الاستمارة التالية: اضغط هنا

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10- اتش ام اتش للتجارة الحديثة والاعمال(مارت فيل-ميجا ماركت) تطلب للتعيين:

1- محضرين طلبات/متلقيين طلبات

2- منسقيين ممرات

3- كاشير

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مكان العمل: التجمع الخامس

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الشروط المشتركة:

- مؤهلات متوسطة وعليا

- ذكور واناث

- خبرة في وظيفة الكاشير 6 شهور

- حد اقصى للسن 37 سنة

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الحقوق:

- مرتبات2300 (متلقى طلبات) – 2500 (منسق والكاشير)

- 9 ساعات عمل

- توفر الشركة مواصلات

توفر الشركة وجبات

/تامين اجتماعى/زيادات سنوية.

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يرجى ملأ الاستمارة التالية للتقديم: اضغط هنا

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11- شغل اشرز بالساحل الشمالي والسخنة بمرتب ٤٠٠٠ ج + البونص

Gelato on Wheelz

شركة جلاتو اون ويلز للمنتجات الغذائية تطلب للتعين:

- اشرز ومبيعات (عرض وبيع المنتج بالساحل الشمالي والسخنة)

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الشروط:

- مؤهل عالي خريج

- ذكور

- حد اقصى 28 سنة

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الحقوق والمميزات:

- المرتب 4000 ج

- توفير سكن بالساحل أو السخنة

- بونص على الاداء والبيع

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للتقدم للوظيفة يرجى التسجيل على اللينك التالي: اضغط هنا وسوف يتم الاتصال بك

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