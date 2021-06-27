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شيخ الأزهر لـ وزيرة الصحة : دعم القطاع الطبي واجب وطني

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شيخ الأزهر لـ وزيرة الصحة : دعم القطاع الطبي واجب وطني شيخ الأزهر لـ وزيرة الصحة : دعم القطاع الطبي واجب وطني

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استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم الأحد، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان. وقال شيخ الأزهر خلال اللقاء: إن أهمية القطاع الصحي قد برزت خلال الفترة الماضية، باعتباره القطاع الذي احتل الصفوف الأمامية في مواجهة انتشار جائحة المستجد، بهدف القضاء عليها والتقليل من آثارها، بجانب تنظيم الحملات التوعوية لطرق الوقاية منها وكبح تفشيها.

وأشار شيخ الأزهر إلى أن دعم القطاع واجب وطني على كافة المؤسسات، وأن الأزهر لن يدخر جهدا في توفير كل الدعم لهذا القطاع الهام للقيام بدوره على أكمل وجه في مواجهة جائحة كورونا وغيرها من الأمراض المستعصية وتقديم الخدمات الطبية المطورة لجميع المواطنين.

من جهتها، عبرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عن عميق شكرها لشيخ الأزهر لدعمه الدائم والمتواصل لما تقوم به وزارة الصحة من جهود في مواجهة جائحة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من لقاحات كورونا في الوقت الحالي، مع العمل على الارتقاء بالمنظومة الصحية بشكل عام، بالإضافة إلى إعداد خطة لتوفير العلاج للكثير من الأمراض المستعصية الأخرى، ومنها مرض «ضمور العضلات الشوكي» والذي يعد علاجه الأغلى في العالم، معربة عن أملها في أن يكون للأزهر الشريف دور في دعم وتخفيف أعباء العلاج من المرض عن كاهل المواطنين مع وضع نظام يضمن استمرار ذلك.

المصرى اليوم

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