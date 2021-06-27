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استئناف جلسات 30 قضية جنائية في المنيا

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استئناف جلسات 30 قضية جنائية في المنيا استئناف جلسات 30 قضية جنائية في المنيا

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استأنف محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار مصباح قطب، رئيس المحكمة، جلسات محاكمة 30 قضية جنائية متنوعة، ومتفرقة بمراكز المنيا، وابوقرقاص، وملوي، ودير مواس، مابين سرقة، وسلاح، ومخدرات، وعاهة مستديمة، وسرقات.

وقد تضمنت القضايا، قضية اتهام 4 أشخاص بينهم ربة منزل، بقتل شخصا، بمركز ملوي، وتورط 4 أشخاص في قضية سرقة، بمدينة ملوي، و3 متهمين بالاتجار في المواد المخدرة، و3 أشخاص في قضية خطف.

تستمع هيئة المحكمة الي مرافعات الدفاع وممثلي الادعاء ، حيث تصدر إحكامها.

كان المستشار تامر مطيع، المحامي العام لنيابيات جنوب المنيا، قد أحال المتهمين للمحاكمة لاتهام في ارتكاب تلك الجرائم، وطالب بتطبيق مواد قانون الجنايات علي المتهمين.

المصرى اليوم

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