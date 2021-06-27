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إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين بقنا

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إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين بقنا إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين بقنا

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أصيب 4 أشخاص الأحد، إثر وقوع تصادم سيارة ملاكي مع سيارة نقل على الطريق الصحراوي الغربي بين دير المحروسة ومدخل الترامسة، بمركز قنا.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بوقوع حادث تصادم سيارتين بين دير المحروسة ومدخل قرية الترامسة، وأسفر عن إصابة 4 أشخاص وهم توتو فضل خير، 55 عامًا، وعمر حارث عبدالسيد، 35 عامًا، وأمير عبدالفتاح عاشور، 32 عامًا، وعهدي وليم عيسى، 60 عامًا.

وتم نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المصرى اليوم

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