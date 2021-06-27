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سوق الأسهم.. 127 شركة تسجل ارتفاعًا في قيمتها و58 تغلق على تراجع

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سوق الأسهم.. 127 شركة تسجل ارتفاعًا في قيمتها و58 تغلق على تراجع سوق الأسهم.. 127 شركة تسجل ارتفاعًا في قيمتها و58 تغلق على تراجع
أغلق اليوم مرتفعًا 47.3 نقطة.. وسط تداولات بلغت قيمتها 13 مليار ريال

سوق الأسهم.. 127 شركة تسجل ارتفاعًا في قيمتها و58 تغلق على تراجع

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية اليوم مرتفعًا 47.3 نقطة ليقفل عند مستوى 10966.71 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 13 مليار ريال.


وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 420 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 400 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 127 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 58 شركة على تراجع.


وكانت أسهم شركات مبكو، وأسترا الصناعية، وأسمنت تبوك، وتكوين، وأسمنت الشمالية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الخليجية العامة، وبوبا العربية، ونسيج، والجوف، والفخارية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.88% و2.91% .
فيما كانت أسهم شركات زين السعودية، ودار الأركان, وأسمنت الشمالية، وأسمنت الجوف، وإعمار هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم أسمنت الشمالية، وزين السعودية، واليمامة للحديد، وأسترا الصناعية، ودار الأركان هي الأكثر نشاطًا في القيمة.


كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 43.71 نقطة ليقفل عند مستوى 23043.52 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 21 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 ألف سهم تقاسمتها 866 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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