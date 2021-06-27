بعد أيام من رحيل مخرجه.. علا غانم : ندمت على مشاهدي في فيلم «أحاسيس»

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بعد أيام من رحيل المخرج هاني جرجس فوزي خرجت الفنانة علا غانم لتعلن ندمها عن تقديم أحد أفلامه التي أثارت الجدل وقت عرضها وهو فيلم «أحاسيس». وكشفت عن ندمها على فيلم «أحاسيس» مشيرة خلال لقاءها في برنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي إلى أنها لا تحب مشاهدته.

وأوضحت إنها كانت تتمنى تقديم رسالة الفيلم لكن بطريقة أخرى وتابعت: «كان ممكن أقدم الرسالة دي بشكل مختلف أشيك من كده ومش جرئ». وأشارت إلى أنها كانت مجبرة على تقديم الفيلم وكان يقال لها هذا دورك وفيلمك وعليك تقديمه بهذا الشكل، مشيرة إلى أنها كانت تعتمد على الرقابة وحذف عددا كبيرا من المشاهد، وتابعت: «كان بيبقى أملي في الرقابة هتشيل بس ساعات مبتشلش أوي». وعن رأي بناتها في الفيلم قالت إنهم لم يتحدثن معها عن أي شيء.

كانت علا غانم قد عادت إلى القاهرة بعد غياب 4 سنوات، حيث تعيش الآن في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان سبب عودتها احتفالها بزفاف ابنتها. وأعلنت خلال الحلقة عن افتتاحها مشروعا وهو فندق للكلاب في الولايات المتحدة.

يذكر أن المخرج هاني جرجس فوزي توفي في 20 يونيو الجاري وأثار فيلمه «أحاسيس» الكثير من الجدل والانتقادات لاحتواءه مشاهد جريئة إلى جانب عدم تحقيقه إيرادات في شباك التذاكر السينمائي وقت عرضه

وشارك في بطولة الفيلم اللبنانية مروى وباسم سمرة وإدوارد..وعرض عام 2010 وتناول المشاكل الجنسية التي تتعرض لها المرأة لأسباب مختلفة من خلال 4 قصص مختلفة لـ4 نساء.