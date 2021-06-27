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«أورام الأقصر» لسرطان الأطفال تكرم 39 طالبا وطالبة من أوائل الشهادة الإعدادية

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«أورام الأقصر» لسرطان الأطفال تكرم 39 طالبا وطالبة من أوائل الشهادة الإعدادية «أورام الأقصر» لسرطان الأطفال تكرم 39 طالبا وطالبة من أوائل الشهادة الإعدادية

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كرم قيادات مستشفي شفاء الاورمان لسرطان الاطفال 39 طالب وطالبة من أوائل الشهادة الاعدادية بالأقصر، تقديرا لجهودهم وتفوقهم برغم الظروف الصعبة التي مرت بها العملية التعليمية بسبب تفشي المستجد كوفيد 19.. وحضر التكريم، الدكتور أحمد مجدى والدكتور محمود الزمبيلى، والدكتور زين محمد وعدد من أولياء الأمور وسط إجراءات احترازية مشددة.

وشهد التكريم من قيادات التربية والتعليم، الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، هشام عبدالستار مدير عام الأنشطة، فتحى البنا مدير إدارة اسنا التعليمية، محمد سيد بغدادى مدير إدارة الاقصر التعليمية.

وقال الدكتور أحمد مجدى المدير الطبي بالمستشفي، أن المستشفي حريصة على تكريم النماذج المشرفة خاص من الطلاب الذين تفوقوا على أنفسهم في ظل ظروف صعبة مر بها الجميع.

وقال الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أن تكريم مستشفي شفاء الاورمان لسرطان الاطفال للطلاب والطالبات الاوائل حافز كبير لهم على مواصلة العمل والتفوق.

وأشاد محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان، بالطلاب والطالبات المتفوقين الذين حققوا الدرجات النهائية مشيرا أن شفاء الاورمان ليس مستشفي فقط للعلاج بل هي شريك وداعم لكل فئات المجتمع في الصعيد.

المصرى اليوم

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