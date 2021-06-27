أخبار عاجلة

لاعب برشلونة السابق وروما الحالي يقترب من الانتقال للدوري السعودي -
متحدث "الصحة": إيقاف المؤتمر الصحفي اليومي والعودة بعد عيد الأضحى -
محافظ السويس يطالب بسرعة انتهاء أعمال الشاطئ الجديد تمهيدا لافتتاحه -
محمود أبوالدهب: «مفيش منافسة في الدوري» -
رئيس «مرسى مطروح» يقود حملة إشغالات على كورنيش المدينة -
شاهد من مكة.. افتتاح مركز لقاحات كورونا بـ"العكيشية" بسعة 15 ألف مستفيد يومياً -
محافظ بورسعيد: الأسواق تشهد وفرة في السلع قبل عيد الأضحى -
تأجيل جلسات إعادة محاكمة 18 متهما في «شغب شرطة مطاي» لدور سبتمبر المقبل -
مشروع تخرج يعيد تقديم فن العرائس كوسيلة تعليمية للأطفال -
محمود أبو الدهب: محمد عبد الجليل تأثر بتصريحاته قبل مباراة الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

وزيرة «البيئة»: نجحت في تخفيض الانبعاثات من خلال وحدات «البيوجاز»

Print
وزيرة «البيئة»: مصر نجحت في تخفيض الانبعاثات من خلال وحدات «البيوجاز» وزيرة «البيئة»: نجحت في تخفيض الانبعاثات من خلال وحدات «البيوجاز»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن تكنولوجيا «البيوجاز» هي تجسيد لفكرة الاقتصاد الدوار والاقتصاد الاخضر، مشيدة مجلس النواب في اعتماد قانون تنظيم ادارة المخلفات والتى تقوم فلسفته ليس فقط على الإدارة المتكاملة للمخلفات ولكن أيضا الشراكة مع المجتمع المدني والنظر لقضية المخلفات من منظور اقتصادى وليس فقط من المنظور البيئى، وتعد مشروعات البيوجاز مثالا لذلك .

وأشارت فؤاد أن نجحت في تخفيض الانبعاثات من خلال مشاريع «البيوجاز» وهو ما سيساهم في حل مشكلة تغير المناخ، فوحدات البيوجاز تعمل على تقليل حرق المخلفات وبالتالى تقلل من الانبعاثات، مؤكدة أن هذا النموذج يعكس أن الدولة والحكومة المصرية بكافة أطيافها قادرة على ربط مشكلة محلية في أصغر قرية بالريف المصرى من خلال مبادرة حياة كريمة للمساهمة ودعم قضية عالمية مثل تغير المناخ.

وأضافت وزيرة البيئة أن مثل هذه المبادرات تهدف إلى تحقيق رؤية مصر 2030، والتى تشمل الإرتقاء بجودة حياة المواطن المصري من خلال دعم المجتمعات الريفية ورفع مستوى المعيشة بتوفير مصدر اقتصادي ومستدام للطاقة، وايضا دعم الجهود المبذولة لتنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لكل المصريين.، كما تشمل الرؤية تحقيق تنافسي متنوع من خلال انشاء وحدات تعليمية داخل مجموعة من المدارس الزراعية وجامعة سوهاج بهدف تطوير التعليم الفني الزراعي والذي سيترتب عليه خلق فرص عمل خضراء ستعزز من تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، بالإضافة إلى الاستعانة بشركات ناشئه في عملية تنفيذ الوحدات. وايضا الحفاظ على نظام بيئي متكامل من خلال دعم التوافق البيئي وتوفير الغاز الحيوي كمصدر للطاقة النظيفة وسماد عضوي عال الجودة، مما يؤدي إلى نشر الفكر البيئي داخل المجتمعات الريفية والحث على استخدام العلم والابتكار للرفع من المستوى المعيشي داخل القرى المصرية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصرفي: انخفاض معدل التضخم لـ3.8% في مايو الماضي

مصرفي: انخفاض معدل التضخم لـ3.8% في مايو الماضي

ترتيب الدورى المصرى 2021.. الأهلي يقلص الفارق مع الزمالك ويقترب من القمة

ترتيب الدورى المصرى 2021.. الأهلي يقلص الفارق مع الزمالك ويقترب من القمة

مصرع شخص صدمته سيارة على الطريق الزراعي بطوخ

مصرع شخص صدمته سيارة على الطريق الزراعي بطوخ

اقتصاديون: المنتجات السعودية تكسب أسواقًا جديدة واعدة في عمان وتعزز التعاون الاقتصادي

اقتصاديون: المنتجات السعودية تكسب أسواقًا جديدة واعدة في عمان وتعزز التعاون الاقتصادي