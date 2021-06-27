محافظ الشرقية يتابع إنشاء المنطقة الترفيهية الخدمية بمنطقة الصيادين في الزقازيق

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تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال إنشاء المنطقة الترفيهية الخدمية بأرض الصناعات النمطية بالصيادين بمدينة الزقازيق، للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ، بحضور اللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، ومحمد الأباصيري رئيس حي ثان الزقازيق .

أكد المحافظ أن الأعمال بالمنطقة الترفيهية تسير على قدم وساق، حيث تم الإنتهاء من إقامة السور الخرساني المزود بالحديد والبوابات، ورصف الأرضيات ببلاط الأنترلوك، ووضع النجيل الصناعي وزراعة نباتات الزينة لإضفاء اللمسة الجمالية للمنطقة الترفيهية، فضلاً عن إنشاء وتأسيس ملعب خماسي، مشدداً على الشركة المنفذة الالتزام بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في العمل والدقة في التنفيذ.

كلف محافظ الشرقية، المهندسة لبني عبدالعزيز نائبة المحافظة، بإعادة تحديد الأماكن المخصصة لإقامة مقاعد جلوس للمواطنين بالمتنزه، لتتناسب مع الشكل الجمالي والحضاري للمنطقة. كما أمر المحافظ، المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز الزقازيق، برفع كفاءة وتطوير المبنى المخصص لإنشاء وحدة للمرور بمنطقة القناطر التسعة، لتنظيم حركة السيارات بالمنطقة وتوفير عبور آمن للمواطنين. وكلف رئيس مركز الزقازيق، بفحص رخصة البناء الممنوحة لمبني مُقام على طريق كفر الحمام، التابعة للوحدة المحلية ببيشة قايد، والتأكد من مطابقتها لكافة الاشتراطات الهندسية، وكذلك مراجعة المساحة والمرافق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي إهمال أو تقصير.

عقب جولته المفاجئة بمركزى ههيا والزقازيق، أعطى محافظ الشرقية تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف أعمال المرور الميداني على الوحدات المحلية والصحية وكافة المنشآت الخدمية، وتفعيل دور لجان المتابعة الميدانية لإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين، وإلزامهم بمواعيد الحضور والانصراف لضمان تقديم الخدمات بشكل منتظم للمواطنين، مشدداً على ضرورة متابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات وإجراء أعمال التطهير والرش للشوارع والميادين العامة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.