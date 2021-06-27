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رئيس حي «بحري» يكنس شوارع مغاغة بالمنيا

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رئيس حي «بحري» يكنس شوارع مغاغة بالمنيا رئيس حي «بحري» يكنس شوارع مغاغة بالمنيا

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في صورة مشرفة ومضيئة للإخلاص في العمل، حرص صابر حجازي الغول، رئيس حي بحري بمدينة مغاغة، شمال المنيا، على التعاون مع عمال النظافة، والعمل معهم، مستخدما المكنسة لجمع القمامة من الشوارع. مما جذب انتباه المارة الذي أشادوا بدورة والتقطوا له الصورة دون علمه.

وقد اهتمت مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر صورة «حجازي» ووصفة من رءوساء الإحياء المتميزين والمخلصين في العمل.

لم تكن الصور هي الأولي فقد سبق قيام أصحاب مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صور ل «حجازي» أثناء القيام بتسليك غرفة صرف صحي بأحد شوارع المدينة، ما دفع المسئولين بتكريمه.

أهالي مدينة مغاغة ناشد المحافظ اللواء أسامة القاضي، بتكريم حجازي، وأمثاله المخلصين في العمل، ليكونوا قدوه.

المصرى اليوم

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