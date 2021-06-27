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سقوط موظفين متهمين بـ«الاختلاس» من جهة عملهما بالحكومة (صورة)

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سقوط موظفين متهمين بـ«الاختلاس» من جهة عملهما بالحكومة (صورة) سقوط موظفين متهمين بـ«الاختلاس» من جهة عملهما بالحكومة (صورة)

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كشفت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الأحد، ملابسات القبض على موظفين بإحدى الهيئات الحكومية بأسيوط، متهمين بـ«اختلاس مبالغ مالية من جهة عملهما».

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغًا بالواقعة.

وأكدت تحريات فرع الإدارة بشمال الصعيد صحة الواقعة واستغلال مندوب تحصيل وأمين خزينة «يعملان بذات الهيئة، مقيمان بدائرة مركزي شرطة البداري وأبوتيج بأسيوط»، موقعهما الوظيفي وطبيعة عملهما كونهما المنوط بهما تحصيل مبالغ مالية من المواطنين وتوريدها بحساب الهيئة بعدة بنوك، وقيام المتهم الأول باختلاس تلك المبالغ من المواطنين لنفسه وعدم توريدها لخزينة جهة عمله، ولعدم افتضاح أمره قام بالتلاعب في دفاتر التحصيل وأجهزة الحاسب الآلي عهدته وإثبات مبالغ مالية أقل مما تم تحصيله فعليًا من المواطنين.

كما اختلس المتهم الثانى مبالغ مالية من عهدته وعدم توريدها إلى حساب الهيئة لدى البنوك المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الموظفان المتهمان

المصرى اليوم

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