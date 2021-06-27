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حبس تشكيل عصابى لسرقة السيارات بـ«المفتاح المصطنع» في الإسكندرية

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حبس تشكيل عصابى لسرقة السيارات بـ«المفتاح المصطنع» في الإسكندرية حبس تشكيل عصابى لسرقة السيارات بـ«المفتاح المصطنع» في الإسكندرية

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قررت نيابة سيدي جابر بالإسكندرية، حبس عاطلان 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بتكوين تشكيل عصابى فينا بينهما تخصص فـى ارتكاب سرقات السيارة بأسلوب «المفتاح المصطنع».

تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بتعدد البلاغات بسرقة السيارات بدائرة القسم بأسلوب المفتاح المصطنع. وتم تشكيل فريق من ضباط قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، لفحص البلاغات وتوصلت الجهود إلى أن عاطلين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، كونا تشكيل عصابى فيما بينهما لإرتكاب حوادث سرقات السيارات بأسلوب «المفتاح المصطنع»، متخذان من دائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.


عقب تقنين الإجراءات تم إعداد كمين للمتهمين والقي القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 4 وقائع أخرى بدوائر أقسام شرطة «سيدى جابر ومحرم بك وباب شرقى»، وبإرشادهما تم ضبط المسروقات، وإتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

المصرى اليوم

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