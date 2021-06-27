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ضبط 5 عاطلين بحوزتهم بانجو وحشيش في أسوان

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ضبط 5 عاطلين بحوزتهم بانجو وحشيش في أسوان ضبط 5 عاطلين بحوزتهم بانجو وحشيش في أسوان

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، الأحد، القبض على 5 عاطلين بحوزتهم 750 جراما من مخدر البانجو و5 أسلحة نارية و100 جرام حشيش.

كانت معلومات قد وردت إلى الأجهزة الأمنية بقيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة السلاح، حيث تم شن مأموريات للقبض عليهم، وتم ضبطهم، وعُثر بحوزتهم على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأُحيلوا إلى النيابة التي تولت التحقيق.

واستهدفت الحملة البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها للقضاء على ظاهرة الاتجار في المواد المخدرة بجميع أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين على القانون، والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقا مع فرع الأمن العام بأسوان.

المصرى اليوم

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