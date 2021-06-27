أمير الجوف يبحث مع وزير الصناعة الفرص التنموية والاستثمارية بالمنطقة

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"الخريف": المنطقة تضم 72 مصنعاً بإجمالي رأس مال مرخص 1.3 مليار ريال

استقبل أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، يُرافقه نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، وعدد من قيادات المنظومة، بمكتبه اليوم.

وبحث أمير منطقة الجوف خلال الاستقبال الموضوعات المتعلقة بالقطاعين الصناعي والتعديني في منطقة الجوف، وتعزيز التشاركية من خلال فتح قنوات التواصل المباشر مع إمارة المنطقة، إضافة إلى كيفية الاستفادة من الفرص الاقتصادية والتنموية والاستثمارية التي تتمتع بها المنطقة.

وأشاد أمير منطقة الجوف بالدور الذي تقوم به وزارة الصناعة والثروة المعدنية في تحسين البيئة الاستثمارية من البنية التحتية إلى سهولة الإجراءات التي تمكن المستثمر من مزاولة أعماله، وكذلك إطلاقها للعديد من التنظيمات والتشريعات التي تهدف إلى تنظيم القطاع الصناعي والتعديني، إضافة إلى دورها في خلق الفرص الوظيفية لأبناء المنطقة في القطاع.

وقدّم وزير الصناعة والثروة المعدنية الشكر والتقدير للجهود التي يبذلها أمير منطقة الجوف في دعم وتحفيز منظومة الصناعة والثروة المعدنية، مشيراً إلى أن الموقع الاستراتيجي للمنطقة يمهد لنقلة نوعية في فرص التصدير، وتسهيل نفاذ المنتجات الوطنية للأسواق عبر منفذ الحديثة، وخلق الفرص الاستثمارية التي تمثل رافدًا مهمًا للمنطقة وللمملكة بشكل عام.

وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية الأهمية الخاصة التي تتمتع بها منطقة الجوف بتميّزها في الصناعات الغذائية وخاصة الأنشطة الزراعية، ولاسيّما في إنتاج زيت الزيتون الذي يمثل نسبة كبيرة في حجم الإنتاج الذي يغطي معظم الأسواق المحلية؛ نظرًا لما يتميز به من جودة عالية مكّنته من الوصول إلى بعض الأسواق الإقليمية، معتبرًا أن شبكة الطرق وعمليات النقل والخدمات اللوجستية في المنطقة تعد ميزة أخرى للمصنعين والراغبين في الاستثمار بالقطاع الصناعي.

وذكر الوزير "الخريف" أن المنطقة تضم 72 مصنعًا بإجمالي رأس مال مرخص 1.3 مليار ريال، وتمثل فيما بلغ مجموع القروض الصناعية التي قدمها صندوق التنمية الصناعية 25 قرضاً، بقيمة إجمالية تتجاوز 306 ملايين ريال سعودي، لافتًا إلى أن عدد المصانع في مدينة سكاكا يبلغ 38 مصنعًا، بينما تحتضن محافظة القريات 17 مصنعًا، وتسعة مصانع في محافظة دومة الجندل، وكذلك خمسة مصانع في مركز بسيطاء، وثلاثة مصانع في محافظة طبرجل.

وحول القطاع التعديني أوضح أن منطقة الجوف تتمتع بالموارد الطبيعية من المعادن والصخور الصناعية منها الفوسفات والبوتاسيوم ورمل السيليكا، والصلصال والبازلت والحجر الجيري والدولوميت، والتي تستخدم في صناعات عديدة منها صناعة الأسمدة الزراعية وصناعة الزجاج بأنواعه، والخزفيات، وكذلك صناعات الدهانات والمنسوجات، وأحجار البناء والزينه، إضافة إلى الطوب الفخاري والورق والمطاط واللدائن.

وبين أن أن عدد الرخص التعدينية في منطقة الجوف يبلغ 27 رخصة تعدينية، بإجمالي حجم استثمار يصل إلى 2.4 مليار ريال، ويصل عدد العاملين إلى 741 موظفا، بينما يبلغ عدد المجمعات التعدينية المعتمدة 17 مجمعا تغطي مساحة 3059 كيلو متر مربع، لخامات رمل عادي ومواد كسارات وردميات وحجر جيري ورمل سيليكا، كما يصل مواقع مجمعات الاحتياطي التعديني إلى أربع مواقع تغطي مساحة 7031.04 كيلومتر مربع لخامات الفوسفات، وبلغ عدد رخص الكشف أربع، تغطي مساحة 173 كيلو متر مربع، كما بلغ عدد رخص محاجر مواد البناء 22 رخصة.