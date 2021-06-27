أخبار عاجلة

محافظ السويس يطالب بسرعة انتهاء أعمال الشاطئ الجديد تمهيدا لافتتاحه -
محمود أبوالدهب: «مفيش منافسة في الدوري» -
رئيس «مرسى مطروح» يقود حملة إشغالات على كورنيش المدينة -
شاهد من مكة.. افتتاح مركز لقاحات كورونا بـ"العكيشية" بسعة 15 ألف مستفيد يومياً -
محافظ بورسعيد: الأسواق تشهد وفرة في السلع قبل عيد الأضحى -
تأجيل جلسات إعادة محاكمة 18 متهما في «شغب شرطة مطاي» لدور سبتمبر المقبل -
مشروع تخرج يعيد تقديم فن العرائس كوسيلة تعليمية للأطفال -
محمود أبو الدهب: محمد عبد الجليل تأثر بتصريحاته قبل مباراة الأهلي -
محافظ بورسعيد: حظر إقامة شوادر لبيع الماشية بالشوارع حرصا على سلامة وصحة المواطنين -
مصرفي: انخفاض معدل التضخم لـ3.8% في مايو الماضي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"وكيل الخارجية" يتسلم نسخة أوراق اعتماد سفيري أستراليا والأوروغواي

Print
نقل تمنيات وزير الخارجية لهما بالتوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون

نيابة عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، استقبل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير خالد بن فيصل السحلي في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير أستراليا المعيّن لدى المملكة مارك دونوفان.


وتسلّم وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم خلال الاستقبال، نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا لبلاده لدى المملكة، تمهيدًا لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، ونقل تمنيات وزير الخارجية له بالتوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون والدفع بها لآفاق أرحب.

ونيابة عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، استقبل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير خالد بن فيصل السحلي في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية الأوروغواي المعيّن لدى المملكة نيلسون يميل لابادي.


وتسلّم وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم خلال الاستقبال، نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا لبلاده لدى المملكة، تمهيدًا لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، ونقل تمنيات وزير الخارجية له بالتوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون والدفع بها لآفاق أرحب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
لاعب برشلونة السابق وروما الحالي يقترب من الانتقال للدوري السعودي

لاعب برشلونة السابق وروما الحالي يقترب من الانتقال للدوري السعودي

متحدث "الصحة": إيقاف المؤتمر الصحفي اليومي والعودة بعد عيد الأضحى

متحدث "الصحة": إيقاف المؤتمر الصحفي اليومي والعودة بعد عيد الأضحى

شاهد من مكة.. افتتاح مركز لقاحات كورونا بـ"العكيشية" بسعة 15 ألف مستفيد يومياً

شاهد من مكة.. افتتاح مركز لقاحات كورونا بـ"العكيشية" بسعة 15 ألف مستفيد يومياً

بعد تجاوزه الإيطالي" بيريتيني".. "ديوكوفيتش " يتوج بلقب بطولة ويمبلدون

بعد تجاوزه الإيطالي" بيريتيني".. "ديوكوفيتش " يتوج بلقب بطولة ويمبلدون