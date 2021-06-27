«الزراعة»: مشروع «البتلو» نجح في تمويل تربية 309 آلاف رأس ماشية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إنه يجري تنفيذ عدد من المشروعات القومية التي تستهدف تطوير القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي منها المشروع القومي للبتلو حيث استفاد منه 28104 مواطن وعدد الرؤوس الممولة 309117، وتطوير مراكز تجميع الألبان وتطوير وتحديث منظومة الري الحقلي والبرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر، كذلك تم تنفيذ 1045 قافلة بيطرية علاجية مجانية شاملة الفحص التناسلي في 25 محافظة، مضيفًا أن الوزارة تعمل كذلك على تنمية الثروة الداجنة والسمكية لتلبية احتياجات السوق المحلي وتحقيق الأمن الغذائي.

وأضاف «القصير» في تصريحات صحفية، الأحد، أن الوزارة تقدم مبادرات الدعم المقدمة لصغار المزارعين، من خلال تمويل المحاصيل الزراعية والبستانية والمبادرات التمويلية الميسرة وخفض أعباء الحصول على تمويل ميسر ومبادرة دعم الصيادين، كذلك حصر ورفع كفاءة الأصول والتي تصل لـ1500 أصل وتم وضع محاور لتعظيم العائد الاقتصادي من هذه الأصول.

وأوضح وزير الزراعة أنه تم حصر كل الأراضي الفضاء داخل الأحوزة العمرانية التابعة لهيئة الإصلاح الزراعي بهدف ‏تعظيم الاستفادة منها بالتنسيق مع مركز استخدامات أراضي الدولة وهيئة المساحة، وبلغ إجمالي ‏ما تم حصره 121 موقع بمساحة حوالى 2.2 مليون متر مربع بقيمة تقديرية تزيد عن 14 مليار ‏جنيهًا وقد تم عرضها على رئيس مجلس الوزراء بمقترحات من جانبنا لتعظيم الاستفادة ‏منها.

ولفت «القصير»، إلى إنه تم التنسيق مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمستثمرين للمشاركة في رفع ‏كفاءة مشروعات الإنتاج الحيواني والسمكي التابعة للوزارة لتعظيم العائد منها، موضحًا أنه تم بالفعل ‏خلال عام 2020 تأجير عدد من المزارع التي لم تكن تعمل لفترات طويلة مما سيعظم العائد ‏منها، وبدأ بعضها في التشغيل مما يزيد من الإنتاجية وفرص العمل‏.