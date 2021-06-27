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مكة المكرمة.. "كدانة" تطلق هويتها الرئيسية للمشاعر المقدسة

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مكة المكرمة.. "كدانة" تطلق هويتها الرئيسية للمشاعر المقدسة مكة المكرمة.. "كدانة" تطلق هويتها الرئيسية للمشاعر المقدسة
في سياق استراتيجية الهيئة الملكية المتكاملة مع رؤية المملكة 2030

مكة المكرمة..

أطلقت شركة كدانة للتنمية والتطوير الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة شعارها وهويتها والتي تعكس رؤيتها الريادة في استدامة إعمار المشاعر المقدسة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة حاتم مؤمنة أن تأسيس شركة كدانة للتنمية والتطوير جاء في سياق استراتيجية الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المتكاملة مع رؤية المملكة 2030.

وأضاف مؤمنة أن الشركة تحظى باهتمام ومتابعة رئيس مجلس الإدارة الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز في سبيل تمكينها من القيام بواجباتها على الوجه الأكمل، حيث تتمثل أدوار شركة كدانة في رفع الطاقة الاستيعابية للمشاعر لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين من أداء فريضة الحج على أكمل وجه.

وأشار إلى أن من أدوار الشركة أيضًَا تهيئة المشاعر المقدسة وحماها ورفع مستوى الجذب لها عن طريق الاستخدام الأمثل على مدار العام وجعلها مركزًا حضريًا مستدامًا، ورفع كفاءة التشغيل بمواسم الحج مع تطوير وإدارة الخدمات وصيانة المرافق طوال العام بجودة عالية، وقيادة وتصميم وتطوير العقارات في المشاعر المقدسة، وتنفيذ وتطوير البنية التحتية والأماكن العامة وضمان جاهزيتها على أكمل وجه، ودعم الجهات ذات العلاقة بالعمل على توحيد نطاق الأعمال في المشاعر وتطبيق أعلى معايير الجودة مما يساهم في إثراء تجربة الحجاج وتحسين الخدمات المقدمة.

وتعد "كدانة" شركة مملوكة للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أنشئت لتكون المطور الرئيسي بالمشاعر المقدسة وحماها ومقرها الرئيسي مشعر منى، يشار إلى أن اسم شركة كدانة مستوحى من اسم "بئر كدانة" إحدى خمس عشرة بئرًا في مشعر منى كان الحجاج يستقون منها ويتزودون من مائها، وقد دشنت الشركة حسابها الرسمي على موقع تويتر @kidanaksa وأطلقت موقعها الإلكتروني Kidana.com.sa

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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