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محافظ السويس يطالب بسرعة انتهاء أعمال الشاطئ الجديد تمهيدا لافتتاحه
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الأحد 11 يوليو 2021 09:47 مساءً
محمود أبوالدهب: «مفيش منافسة في الدوري»
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الأحد 11 يوليو 2021 09:47 مساءً
رئيس «مرسى مطروح» يقود حملة إشغالات على كورنيش المدينة
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الأحد 11 يوليو 2021 09:47 مساءً
شاهد من مكة.. افتتاح مركز لقاحات كورونا بـ"العكيشية" بسعة 15 ألف مستفيد يومياً
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الأحد 11 يوليو 2021 09:39 مساءً
محافظ بورسعيد: الأسواق تشهد وفرة في السلع قبل عيد الأضحى
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الأحد 11 يوليو 2021 09:33 مساءً
تأجيل جلسات إعادة محاكمة 18 متهما في «شغب شرطة مطاي» لدور سبتمبر المقبل
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الأحد 11 يوليو 2021 09:33 مساءً
مشروع تخرج يعيد تقديم فن العرائس كوسيلة تعليمية للأطفال
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الأحد 11 يوليو 2021 09:33 مساءً
محمود أبو الدهب: محمد عبد الجليل تأثر بتصريحاته قبل مباراة الأهلي
-
الأحد 11 يوليو 2021 09:33 مساءً
محافظ بورسعيد: حظر إقامة شوادر لبيع الماشية بالشوارع حرصا على سلامة وصحة المواطنين
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الأحد 11 يوليو 2021 09:33 مساءً
مصرفي: انخفاض معدل التضخم لـ3.8% في مايو الماضي
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الأحد 11 يوليو 2021 09:33 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
المخدرات بالجزيرة السورية.. إتلاف واعتقالات
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RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 27 يونيو 2021 02:49 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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