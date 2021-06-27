أوهم أسرته طول حياته بفقره.. واكتشف أولاده امتلاكه ثروة 22 مليون جنيه بعد وفاته

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واقعة أغرب من الخيال أصبحت حديث الناس والتواصل الاجتماعي في مركز حرجا جنوب سوهاج، في التفاصيل، تم الكشف عن أب يحصل على معاش «تكافل وكرامة» ويتلقى المساعدات من أصحاب الخير طوال حياته لينفق على أسرته، وعندما توفي، اكتشفت أسرته إنه مليونير ولديه حساب في أحد البنوك تقدر ثروته بـ 22 مليون جنيه.

ومع علم الأسرة بالخبر لم تصدق الأمر في البداية وأصيبوا بالذهول وسقط الأبن مغشيا عليه ونقل إلى المستشفي للعلاج.

بدات القصة الغريبة عندما توفي صلاح (ا. م 63 سنة) على المعاش وبعد شهر من وفاته طرق أحد موظفي البريد باب منزل الاسرة التي تقيم باحدي قري مركز جرجا، واستقبله الأبن وسأل الموظف عن والده فأجابه بإنه توفاه الله فسلمه خطاب من أحد البنوك.

لم يفهم الأبن ما يحتويه الخطاب، وهو يعلم أن والده لم يستدين أو يحصل على أية قروض طيلة حياته ولم يدخل بنكًا في حياته، وهرع الأبن إلى البنك وهناك اكتشف أن والده مليونيرًا وحسابه بلغ 22 مليون جنيه.

لم يستوعب الأبن الخبر فسقط مغشيًا عليه وتم نقله إلى المستشفي للعلاج، ولما أفاق أسرع إلى والدته وشقيقته الصغري ليخبرهما بمفاجأة العمر ولم تصدق الأم وابنتها الخبر حتي توجها إلى البنك بنفسيهما وسمعا من الموظف قيمة الثروة التي هبطت عليهم بعد وفاة الاب، انتشر الخبر في القرية وتجمع الأهالي في منزل الأسرة لتهنئتهم بالثروة التي تركها لهم والدهما.

وقال ابناء القرية أن صلاح سافر للعمل في إحدي دول الخليج منذ أكثر من 30 عامًا وولما رجع منذ حوالي 10 سنوات كان يشكو دائما من الفقر حتي حصل على معاش تكافل وكرامة بالإضافة إلى مساعدات أهل الخير ولم تشعر أسرته يوما بإمتلاك الأب أية أموال ولو حتي الف جنيه.

ونجح الاب في إخفاء ثروته الكبيرة عن أفراد أسرته وأهل قريته طيلة السنوات الماضية، الاسرة الآن تعيش في حالة ذهول، وتطوع البعض للسير في إجراءات استلام الثروة من البنك وتلقت الأسرة 10 طلبات من شبان القرية للزواج من ابنة المليونير.