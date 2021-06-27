«تشريعية النواب»: تعديلات «الدستورية » لم تمنح المحكمة إختصاصات عالمية

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قال النائب سيلمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد بمجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاحد ، اثناء مناقشة قانون المحكمة الدستورية، اننا جميعا نسعي للحفاظ على سمعة مصر والارتقاء بمصر ولكن لدينا اشكاليه وهناك تخوف من تطبيق تعديلات قانون المحكمة الدستوريه العليا المعروض على البرلمان، وأضاف ان توجهات الحكومه بحذف والتخفيف في بعض مواد القانون مستحسنه.

و تابع «وهدان» ان مصر عضو في الجماعه الدولية ولديها اتفاقيات ومعاهدات دوليه، ولابد ان نحافظ على سمعه مصر ونحافظ على الاستثمارت ونحافظ على تاريخ المحكمه الدستوريه العليا، التي تتولي الرقابه على القرارات والاتفاقيات .

و علق المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة التشريعية قائلا: «غير صحيح ان القانون اعطى اختصاص عالمى للمحكمة الدستورية، انما منحها اختصاصا اقليميا يخص الاحكام الأجنبية التي يتم تنفيذها على ارض مصر ولم يخرج عن الاختصاص الولائى للمحكمة الدستورية وا نما أعطاها اختصاص من جنس وظيفتها .

و أضاف: «المشروع لم ينال من الثقة الواجب منحها للاستثمار وانما المحكمة الدستورية تلتزم في شان الاحكام الخاصة في مساائل الاستثمار في اعمال الدستور وتشجيع الاستثمار والتصدير وتنظيمه

و تابع: «لا نتخوف من ان تخرج المحكمة الدستورية عن الاختصاصات الممنوحة لها ولدينا سوابق كثيرة التزمت فيها بالحفاظ عل الدستور ومجال تطبيقه في مصر