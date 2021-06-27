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الأمن العام يوجه حملة مكبرة لقرية مشتهر في القليوبية.. تعرف على نتائجها

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الأمن العام يوجه حملة مكبرة لقرية مشتهر في القليوبية.. تعرف على نتائجها الأمن العام يوجه حملة مكبرة لقرية مشتهر في القليوبية.. تعرف على نتائجها

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وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وداوئر الأقسام والمراكز بنطاق المحافظة.
قالت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الأحد، إن الحملة أسفرت عن ضبط 5 قطع سلاح ناري، وعدد من الطلقات النارية بحوزة 7 متهمين، وضبط 16 قضية مخدرات ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة، بحوزة 18 متهمًا لـ 8 منهم معلومات جنائية، فضلاً عن ضبط 8 قطع سلاح أبيض، واثنين مراقبين هاربين، ودراجتين ناريتين دون لوحات معدنية، و3 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا، وتنفيذ 7281 حكمًا قضائيًا متنوعًا.
اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات.

المصرى اليوم

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