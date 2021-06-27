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وزراء تجارة دول التعاون الخليجي يعقدون اجتماعهم الستين للجنة التعاون التجاري

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وزراء تجارة دول التعاون الخليجي يعقدون اجتماعهم الستين للجنة التعاون التجاري وزراء تجارة دول التعاون الخليجي يعقدون اجتماعهم الستين للجنة التعاون التجاري
ناقشت الموضوعات الهادفة إلى تعزيز التجارة البينية بينها وإزالة العقبات التي تعترضها

وزراء تجارة دول التعاون الخليجي يعقدون اجتماعهم الستين للجنة التعاون التجاري

عقدت لجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون اليوم, اجتماعها الستين، عبر الاتصال المرئي، برئاسة وزير الصناعة والتجارة البحريني زايد الزياني، ومشاركة وزراء التجارة في دول المجلس، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف.
وناقشت اللجنة عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، الهادفة إلى تعزيز التجارة البينية بين دول المجلس وإزالة العقبات التي تعترضها، ودعم ريادة الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدول المجلس، والتوصيات التي تهم قطاع التجارة بدول المجلس.
كما أكد الاجتماع أهمية الدفع بمسار مفاوضات التجارة الحرّة وتعزيز مكانة الاقتصاد الخليجي والعلاقات التجارية مع الدول والتكتلات الإقليمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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