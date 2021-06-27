"الفيصل" يشهد توقيع اتفاقيات لأمانة جدة تشمل مشروعات استثمارية

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بعوائد استثمارية تتجاوز 4 مليارات ريال

شهد ‏مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم الأحد، وبحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، توقيع عدد من الاتفاقيات لأمانة محافظة جدة تشتمل على مشروعات استثمارية.

وتضمّنت الاتفاقيات توقيع أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، عقود عدد من المشروعات الاستثمارية والتنموية بمحافظة جدة، بعوائد للأمانة تتجاوز 4.28 مليار ريال خلال 10 سنوات، وتهدف إلى رفع جودة الحياة بالمدينة، وتعزيز الشراكات الاستثمارية مع القطاع الخاص، ورفع مساهمته في تنمية المدن، بما يُسهم في تحقيق الاستدامة المالية للمدينة، وذلك في ضوء خطط القطاع البلدي ضمن برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

ووقّع "التركي" سبعة عقود تعد الأضخم استثمارياً في تاريخ القطاع البلدي ما بين عقود لاستثمار لوحات الإعلانات الخارجية، وعقد لاستثمار حقوق التسمية والرعاية للواجهة البحرية، بعوائد للأمانة تصل إلى 525 مليون ريال سنوياً بإجمالي قيمة للعقود تتجاوز 4،28 مليار ريال، وجاءت تفاصيل العقود التي تم إبرامها حسب الآتي:

- عقدان لاستثمار لوحات إعلانية من نوع ميجاكوم وموبي مع شركة موجة العصر (Wave media) بعائد للأمانة يصل إلى 263 مليون ريال سنوياً للعقدين، وقعها من جانب الشركة الأمير عبدالعزيز بن مشهور بن مساعد آل سعود.

- عقد استثمار لوحات إعلانية من نوع يونيبول مع الشركة العربية للإعلانات الخارجية بعائد للأمانة يصل إلى 182 مليون ريال سنوياً، وقعها من جانب الشركة الرئيس التنفيذي، محمد الخريجي.

- عقدان لاستثمار لوحات إعلانية من نوع واجهات المباني مع شركة فادن بعائد للأمانة يصل إلى 42.5 مليون ريال سنوياً للعقدين، وقعها من جانب الشركة رئيس مجلس الإدارة، الأمير عبدالعزيز بن مشهور بن مساعد آل سعود.

- عقد استثمار لوحات إعلانية من نوع واجهات المباني مع شركة الفنون المرئية بعائد للأمانة يصل إلى 12.7 مليون ريال سنوياً، وقعها من جانب الشركة الرئيس التنفيذي، عبدالعزيز البقمي.

- عقد استثمار حقوق التسمية والرعاية للواجهة البحرية بجدة مع شركة روتانا بعائد للأمانة يصل إلى 25 مليون ريال سنوياً، وقعها من جانب الشركة رئيس الخدمات الإعلانية، نزار ناقرو.

وتأتي عقود استثمار لوحات الإعلانات الخارجية التي تم إبرامها في محافظة جدة كأحد أوائل ثمار المخطط الإعلاني لمحافظة جدة، والذي تم الإعلان عنه مطلع العام الجاري والمنبثق من استراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية داخل المدن السعودية والمعتمدة بقرار من مجلس الوزراء.

ويهدف المخطط الإعلاني لمحافظة جدة إلى تحسين المشهد الحضري، وإضافة بعد جمالي للمدينة من خلال وسائل إعلانية مميزة ذات تقنية عالية بأعداد مناسبة، بالإضافة إلى ‏توفير بيئة جاذبة لكل المستثمرين في مجال الإعلانات الخارجية من خلال خطة واضحة ومعلنة لطرح الفرص الاستثمارية في مجال الإعلانات الخارجية.

ويعد مشروع حقوق التسمية والرعاية للواجهة البحرية أولى الفرص الاستثمارية التي تطرحها البلديات في مجال التسمية والرعاية للعقارات والمرافق البلدية، حيث يتضمن المشروع حزمة استثمارية متكاملة تهدف إلى تفعيل الواجهة البحرية لتكون وجهة ترفيهية سياحية لسكان وزوار المدينة، حيث يتضمن المشروع بالإضافة إلى حقوق التسمية والرعاية، ساحة لإقامة الفعاليات على مدار العام، وموقعاً لإقامة مطاعم أو أنشطة تجارية تخدم زوار الواجهة، بالإضافة إلى مجموعة من اللوحات الرقمية التفاعلية، وعدداً من العناصر الأخرى، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في رفع جودة الخدمات المقدمة لزوار الواجهة.

يذكر أن جميع هذه الفرص الاستثمارية تم طرحها من خلال بوابة الاستثمار البلدي "فرص"، والتي تتضمن حالياً أكثر من 2000 فرصة استثمارية متاحة في جميع مدن المملكة في أنشطة استثمارية متنوعة تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في تنمية المدن.

توقيع عقود تصريف مياه الأمطار

وفي مجال آخر، وضمن مشاريع برنامج تصريف مياه الأمطار بمحافظة جدة، وقع أمين جدة عقود مشروعي ‏تخفيض منسوب المياه السطحية المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة مع شركة محمد البسامي، ووقع من جانب الشركة محمد البسامي، وتبلغ قيمة العقدين 30،523،892 مليون ريال وتشمل الأحياء التالية: الحمدانية، الصالحية، الرحمانية، الأجزاء المتبقية من حي الفلاح.

وتواصل الأمانة أعمالها في تنفيذ ستة مشاريع لتصريف مياه الأمطار، وتخفيض منسوب المياه السطحية ضمن المرحلة الأولى، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 765 مليونا و 451 ألف ريال، التي تأتي في إطار مشاريع المبادرات وتشمل: (مشروع الحفر النفقي لنفق السلام (UP 03) - مشروع الشبكة الفرعية لنفق السلام – مشروع حي المنار - مشروع طريق الحرمين بحي النخيل - مشروع حي التيسير - مشروع حي الأصالة - بالإضافة لمشروع تخفيض منسوب المياه السطحية في الشوارع المتضررة بمدينة جدة).

وأنهت الأمانة خلال الفترة الماضية تنفيذ ستة مشاريع لتصريف مياه الأمطار ضمن المرحلة الأولى بقيمة 365،404،600 مليون ريال، والتي شملت: (مشروع المواقع الحرجة بإجمالي 30 موقعا – مشروع حي الواحة - مشروع محطة الرفع لنفق السلام - مشروع ميدان السارية - مشروع نفق الأمير ماجد مع شارع حراء - ميدان الكرة الأرضية)، وتضمنت المشاريع إنشاء أنابيب بأطوال تجاوزت 61 ألفاً و500 متر وتركيب 623 منهولا و876 مصيدة أمطار، بجانب تركيب 191 أنبوب دفع نفقي.

وتوجد خمسة مشاريع تحت الطرح بقيمة تجاوزت المليار ريال لتصريف مياه الأمطار في الأحياء التالية: الهدى وجزء من حي الأجاويد، حي طيبة، حي الفردوس بأبحر الشمالية، طريق الملك فيصل بأبحر الشمالية، حي المحمدية.

أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل