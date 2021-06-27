رئيس جمهورية جامبيا يصل الرياض

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أمير المنطقة كان في استقباله بالمطار

وصل الرئيس أداما بارو رئيس جمهورية جامبيا والوفد المرافق له إلى الرياض اليوم.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

وكان الرئيس الجامبي قد غادر جدة في وقت سابق اليوم، حيث كان في وداعه بمطار الملك عبد العزيز الدولي الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف، ومدير مطار الملك عبد العزيز الدولي عصام فؤاد نور، ومدير شرطة محافظة جدة العميد سليمان الطويرب، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.