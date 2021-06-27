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الداخلية تضبط 180 قطعة سلاح ناري و215 قضية مخدرات بحوزة 385 متهمًا

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الداخلية تضبط 180 قطعة سلاح ناري و215 قضية مخدرات بحوزة 385 متهمًا الداخلية تضبط 180 قطعة سلاح ناري و215 قضية مخدرات بحوزة 385 متهمًا

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كشفت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الأحد، عن جهودها في مجالات ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، والمخدرات، وتنفيذ الأحكام القضائية، والمخالفات المرورية، والقائيمن على أعمال البلطجة.
وأفادت الوزارة، بأن الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، أسفرت عن ضبط 180 قطعة سلاح ناري بحوزة 161 متهمًا، وتنفيذ 81852 حكمًا قضائيًا متنوعًا «غرامة- مستأنف- مخالفة- جناية»، فضلاً عن ضبط تشكيل عصابي ضم 3 متهمين ارتكبوا 3 سرقة سيارات، و215 قضية مخدرات بإجمالي 223 متهم.
وذكرت «الداخلية»، أن الحملات أسفرت عن ضبط 34 متهمًا هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية، و24 آخرين من القائمين بأعمال البلطجة، و459 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 3 سيارات كان مُبلغ بسرقتها، إضافة إلى ضبط 27207 مخالفة مرورية متنوعة، و7 من سائقي السيارات الذين تبين تعاطيهم للمواد المخدرة.
اتخذت الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

المصرى اليوم

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