كانا يستعدان لصلاة الظهر.. إصابة شخصين في انهيار سقف مسجد ببني سويف

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أصيب شخصان في انهيار سقف مسجد، اثناء استعدادهما لأداء صلاة ظهر، اليوم الاحد، بقرية ميدوم، التابعة لمركز الواسطى ببني سويف.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بانهيار سقف مسجد «مسقوف بالخشب» بقرية ميدوم، التابعة لمركز الواسطى، ما أدى لإصابة شخصين.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة شخصين أثناء استعدادهما لأداء صلاة الظهر، هما: احمد عويس سيد سليمان، ٤١ سنة، باشتباه كسر بالذراع اليسرى، وأيمن رمضان احمد على، ٤١ سنة، باشتباه كسر بالعمود الفقري، يقيمان ذات القرية.

ودفع فرع هيئة الإسعاف برئاسة الكتور أشرف يعقوب، مدير الفرع، بسيارتي الإسعاف أرقام (2174) و(1509) نقلت المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الواسطى المركزي، لتلقي العلاج اللازم تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وجارٍ اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار الدكتور محمد عزت وكيل الأوقاف ببني سويف، وكذلك فرع هيئة الأوقاف، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المسجد.