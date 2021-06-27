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القبض على "لص المركبات" بجازان.. 5 جرائم تكسير زجاج السيارات وسرقة محتوياتها

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تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة

القبض على

تمكّنت شرطة منطقة جازان من القبض على مواطن اتهم بتكسير زجاج مركبات وسرقة ما بداخلها.

وقال المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة جازان الرائد نايف الحكمي: إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر ارتكب 5 جرائم بذات النمط الإجرامي بمحافظة ضمد تمثلت في تكسير زجاج المركبات وسرقة ما بداخلها.

وأوضح "الحكمي" أنه جرى إيقافه واتخاذ بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

شرطة منطقة جازان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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