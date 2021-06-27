تحت المطر.. العثور على وثائق حساسة لوزارة الدفاع البريطانية خلف محطة للحافلات

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تتضمن معلومات عن مرور السفن في المياه الأوكرانية وأفغانستان

عُثر على وثائق سرية لوزارة الدفاع البريطانية تحتوي على تفاصيل حول مدمرات الدفاع الجوي والجيش البريطاني، في محطة للحافلات في منطقة كنت جنوب شرقي إنجلترا، بحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم (الأحد)، التي بينت أن الوثائق تتكون من 50 ورقة، وقد عُثر عليها الثلاثاء الماضي خلف محطة الحافلات.

وتحتوي بعض الوثائق على توقعات الجيش البريطاني من رد فعل الحكومية الروسية المحتمل على مرور السفينة الحربية البريطانية عبر المياه الأوكرانية قبالة ساحل شبه جزيرة القرم الأربعاء الماضي.

وتُظهر الوثائق المتعلقة بـ"المدمرة 45" التابعة للبحرية الملكية، التي عبرت ساحل شبه جزيرة القرم الأسبوع الماضي، أن المهمة التي وصفتها وزارة الدفاع بأنها مرور بريء عبر المياه الإقليمية الأوكرانية، مع تغطية البنادق والمروحية الخاصة بالسفينة، تم إجراؤها كما هو متوقع، مع توقعاتهم بأن روسيا قد ترد بقوة.

وشملت الوثائق تفاصيل أخرى، مثل التخطيط لوجود عسكري بريطاني محتمل في أفغانستان بعد انتهاء عملية "ناتو"، التي تقودها الولايات المتحدة هناك.

وضمت الوثائق أيضاً تحديثات بشأن تصدير الأسلحة، بما في ذلك ملاحظات حساسة حول المناطق التي قد تجد فيها بريطانيا نفسها في منافسة مع الحلفاء الأوروبيين، كما ضمت ملاحظات موجزة لجلسة الاثنين الماضي من الحوار الدفاعي البريطاني - الأميركي، بما في ذلك ملاحظات حول الأشهر الأولى للرئيس الأميركي جو بايدن في منصبه.

وتحدد وثيقة واحدة، موجهة إلى السكرتير الخاص لوزير الدفاع البريطاني بن والاس، توصيات شديدة الحساسية للبصمة العسكرية للجيش البريطاني في أفغانستان، عقب قرار "بايدن" في وقت سابق من هذا العام سحب القوات الأميركية.

وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية، إلى أنه من النادر أن تغطي مجموعة من المستندات المفقودة مثل هذا النطاق الواسع من المجالات المهمة، وعدّتها مصدر إحراج كبير لوزارة الدفاع، التي تُجري حالياً تحقيقاً مفصلاً في كيفية ظهور الأوراق على محطة للحافلات، تحت المطر.