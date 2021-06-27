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أمير الرياض يدشن الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة المخدرات.. "حياتك أغلى"

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أمير الرياض يدشن الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة المخدرات.. "حياتك أغلى" أمير الرياض يدشن الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة المخدرات.. "حياتك أغلى"
اطلع على الفعاليات ونوه بالجهود والضبطيات الأخيرة بمشاركة الجهات ذات العلاقة

أمير الرياض يدشن الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة المخدرات..

دشن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم في مكتبه بقصر الحكم، الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة المخدرات 2021 تحت شعار "حياتك أغلى".

جاء ذلك خلال استقباله مدير مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض المكلف اللواء الدكتور راشد بن عمر العارضي.

واطلع على الفعاليات المصاحبة لليوم العالمي بمنطقة الرياض.

ونوه بجهود منسوبي مكافحة المخدرات والمتمثلة في الضبطيات الأخيرة بمشاركة الجهات ذات العلاقة.أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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